La base aérea de Talavera la Real, principal centro del nuevo sistema de entrenamiento en combate

La base aérea de Talavera la Real (Extremadura) se convertirá en el principal centro del nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército del Aire y del Espacio, tras la reciente adjudicación a Airbus Defence and Space, por parte del Ministerio de Defensa, del contrato para desarrollar e implantar este programa estratégico.

Por tanto, Airbus será la empresa encargada de liderar la modernización del Centro de Entrenamiento de la Escuela de Caza y Ataque, ubicado en la base extremeña, así como de poner en marcha un nuevo Sistema de Entrenamiento Basado en Tierra (GBTS), que contará con diferentes niveles de simulación. Entre ellos figuran dos simuladores de misión, simuladores de realidad virtual, sistemas de entrenamiento asistido por ordenador y salas multiusos, además de otros sistemas de apoyo a la instrucción.

Modernización y servicios integrados

La actuación en Talavera la Real incluirá también un suministro integrado de servicios para la operación y el mantenimiento del centro y de la nueva flota, con el objetivo de garantizar la máxima disponibilidad de las aeronaves y la correcta instrucción en tierra, con un horizonte de ejecución situado en 2028.

Así lo ha detallado Airbus tras dar a conocer la adjudicación del contrato, directamente vinculado a la compra por parte del Gobierno español de 30 cazas Hürjet. En concreto, el nuevo sistema integral de entrenamiento de Talavera la Real está unido a la incorporación de estos aviones a reacción, fabricados por la empresa turca Turkish Aerospace, que sustituirán a la actual flota de F-5 utilizada en la formación avanzada de los pilotos de combate en la base extremeña.

El Hürjet de Turquía y sus principales características. / El Periódico Extremadura

Inversión y alcance del programa

El programa contempla tanto la adquisición de las 30 aeronaves como su adaptación ya en España (con la incorporación de todos los sistemas de ataque y defensa) y el conjunto de sistemas de entrenamiento, por un importe de 3.120 millones de euros.

El responsable de aviones militares de Airbus, Jean-Brice Dumont, ha destacado que «este ambicioso programa busca crear en España un sistema de entrenamiento de combate de última generación que responda a las necesidades inmediatas del Ejército del Aire y del Espacio, al tiempo que impulsa la participación de la industria nacional, el retorno de la inversión, el desarrollo de capacidades y la soberanía española a lo largo de todo el proceso».

Entrega y «españolización»

El contrato, liderado conjuntamente por Airbus, como coordinador nacional en España, y Turkish Aerospace, establece que el fabricante entregará los 30 aviones en su configuración inicial, que deberán ser certificados en España entre 2028 y 2029, lo que permitirá su utilización antes de que se complete su adaptación con contenido nacional.

Posteriormente se desarrollará la llamada «españolización» de las aeronaves, un proceso de conversión que se llevará a cabo entre la segunda mitad de 2031 y 2035. Las dos primeras unidades se transformarán en las instalaciones de Airbus en Getafe, mientras que las otras 28 lo harán en un nuevo Centro de Conversión del programa que se establecerá en España, cuya ubicación todavía no ha sido determinada oficialmente y del que también se encargará Airbus.

La transformación de los Hürjet se centrará en sistemas de aviónica y misión, como sistemas de misión y entrenamiento, unidades de interfaz remota, sistemas de gestión de audio, computadores de aviónica, sistemas de registro de misiones y simuladores de armamento, con la participación y el desarrollo de diversas empresas tecnológicas y de defensa españolas.

¿Para qué sirve el Hürjet?

Es un avión a reacción supersónico de entrenamiento avanzado y combate ligero desarrollado por Turquía. Está diseñado como un avión monomotor, biplaza en tándem, capaz de volar por encima de Mach 1 (equivale a la velocidad del sonido) y cumplir funciones tanto para instruir pilotos (aprenderán a manejarlos en Talavera la Real) como avión de ataque ligero. Su primer prototipo realizó su primer vuelo el 25 de abril de 2023, y está previsto que entre definitivamente en servicio a partir de 2026.

El Hürjet ha sido seleccionado oficialmente por el Ministerio de Defensa para reemplazar a la flota de aviones de entrenamiento F-5 que actualmente usa el Ejército del Aire. En su configuración básica, sirve como plataforma de entrenamiento avanzado de pilotos antes de dar el salto a aviones de combate más sofisticados, pero su diseño y aviónica también le permiten asumir tareas operativas adicionales en roles de ataque ligero o apoyo cercano.