'Nicolasito' Maduro, un cabecilla del 'tren de Aragua' y un exministro, los otros líderes del 'Cártel de los Soles' que persigue Trump

El escrito de acusación difundido por Pam Bondi, la fiscal general del gobierno de Donald Trump, no solo atribuye al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ser los cabecillas del 'Cártel de los Soles', sino que sostiene que estas actividades de narcotráfico también enriquecieron a sus familias; al líder del grupo criminal del "Tren de Aragua", Héctor Rusthenford Guerrero, conocido con el alias de 'Niño Guerrero'; y al exministro venezolano Ramón Rodríguez Chacín.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, que es el nombre del hijo del presidente del país sudamericano, es diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional de Caracas. La acusación de Estados Unidos le define como "un político corrupto" que entró en la Administración venezolana de la mano de su padre, que creó para él el cargo de "Jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia de la República".

Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores en una imagen de archivo / Europa Press/Contacto/Marcos Salgado

Y en este entorno de corrupción, prosigue la acusación de EEUU, "los acusados se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas, quienes enviaban cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México", especifica el documento. Esta acusación es idéntica a la declaración realizada por el exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) venezolana, el general Hugo Armando Carvajal, conocido como 'el Pollo Carvajal', lo que revela la importancia de esta confesión.

Pistas clandestinas

Con esta operativa, prosigue el informe, "para 2020, aproximadamente, el Departamento de Estado estimó que entre 200 y 250 toneladas de cocaína se traficaban anualmente a través de Venezuela", valiéndose de "lanchas rápidas, barcos pesqueros y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se realizaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente de tierra o hierba, y también desde aeropuertos comerciales bajo el control de funcionarios gubernamentales y militares corruptos".

En el caso de "Nicolasito", la Fiscalía de EEUU explica que en 2014 y 2015 acudía hasta dos veces al mes a Isla Margarita en un avión propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Y según un testigo presencial, la aeronave, que podía viajar hasta EEUU, se cargaba de "grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva", que contenían "drogas". También le atribuyen un supuesto envío de estupefacientes a Miami.

Manifestación de apoyo a Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela / GOBIERNO DE VENEZUELA

Y entre octubre y noviembre de 2015 "Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas —dos familiares de Maduro y su mujer— acordaron, durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales de la DEA [Departamento Antidroga de EEUU], despachar cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína desde el 'hangar presidencial' de Maduro en el aeropuerto de Maiquetía", en Caracas, completa la acusación, que sostiene que este narcotráfico "concentró el poder y la riqueza en manos de la familia de Maduro", pero también habría beneficiado "a la élite política y militar venezolana".

"En guerra con EEUU"

Y en estas reuniones grabadas, los familiares de Maduro y su mujer "explicaron que estaban en 'guerra' con Estados Unidos, describieron el 'Cártel de Los Soles" y hablaron de la conexión con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También indicaron que buscaban "recaudar 20 millones de dólares provenientes del narcotráfico para apoyar la campaña de Flores [la mujer de Maduro] en las elecciones de finales de 2015 para la Asamblea Nacional de Venezuela".

Pam Bondi / EP

Y el supuesto encargado de contactar con las guerrillas colombianas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) era, prosigue la acusación de EEUU, el exministro Rodríguez Chacín, quien incluso habría realizado "múltiples viajes desde el estado de Barinas a Caracas con un líder clave de las FARC para reunirse con Maduro", en concreto en el Palacio presidencial de Miraflores y en "Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Caracas y sede del Ministerio de Defensa de Venezuela". Este acuartelamiento fue uno de los objetivos del Ejército de Estados Unidos.

Las FARC, "desde su fundación en 1964, se han convertido en uno de los mayores productores de cocaína del mundo. Han generado importantes ingresos a través del tráfico de cocaína, que han utilizado para financiar sus operaciones, incluyendo, por ejemplo, la compra de armas a gran escala y los atentados terroristas", destaca la acusación difundida por la fiscal general de Trump, que considera a las antiguas guerrillas responsables de "secuestros y asesinatos" de ciudadanos norteamericanos.