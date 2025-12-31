En aplicación de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, Faro de Vigo publica el siguiente texto:

«El pasado 19 de marzo de 2025 este medio digital publicó una noticia titulada 'Una exdiputada de Vox acusa al candidato extremeño de ocultar un caso de acoso'

En dicha noticia se ofreció información falsa sobre la existencia de un presunto acoso que afecta a Doña Mireia Borrás y Don Ignacio Hoces, que daña su imagen, y siendo ambos cargos públicos del partido, por ende, de imagen de partido al que representan. Doña Mireia Borras nunca denunció, y además ha negado la existencia de estos hechos. Vox inició una investigación interna que determinó el archivo.

Tras recibir una solicitud de rectificación, este medio afirma que es totalmente falso que exista ningún episodio de acoso que afecte a Ignacio Hoces y a Mireia Borrás.

Por lo que, por la presente rectificamos esta noticia falsa con la intención de reparar los posibles prejuicios causados a los interesados»