El PP cita a Ábalos al Senado el 8 de enero: "Tiene dos opciones, decir la verdad o proteger a Sánchez"

El Partido Popular (PP) llevará a José Luis Ábalos, actualmente en prisión, a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado el próximo 8 de enero, justo después de Reyes, tal y como anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García. Según manifestó en rueda de prensa, el exministro tiene dos opciones: "O colaborar con la verdad o proteger a Sánchez".

A su juicio, el presidente del Gobierno, en su comparecencia en la misma comisión de investigación el pasado 30 de octubre, eligió "protegerse a sí mismo", y por eso García expresó su esperanza de que el antiguo titular de Transportes entre 2018 y 2021 y ex secretario de Organización del PSOE, ahora en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real, "esta vez elija la verdad".

Algo que según explicó en una larga enumeración, porque el antiguo número 3 del PSOE y hombre de confianza del jefe del Ejecutivo explique "cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias; qué irregularidades hubo en esas primarias; qué se pactó con Otegi [Arnaldo] y el PNV además de la moción de censura; hasta dónde llegaba el sistema de mordidas construido por Cerdán [Santos]; quién ordenó contratar a las empresas de la trama; quién presionó al resto de ministerios para las compras de mascarillas con una empresa determinada y concreta; por qué vino Delcy [Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela] a España y por qué lo ocultaron; quién se benefició de la trama de hidrocarburos; cómo operaba el PSOE con los cobros en efectivo de dudosa procedencia; cómo se rescataron aerolíneas a cambio de favores; qué presiones recibió de Zapatero para rescatar Plus Ultra; de qué manera intercedió Sánchez para rescatar Air Europa a cambio de que financiase los negocios de Begoña Gómez, su mujer..." se explayó la portavoz de los populares en el Senado.

