Juanfran Pérez Llorca: “Hemos vivido una anomalía política este último año”

Ha dicho que nunca se imaginó como ‘president’ de la Generalitat. ¿Cuándo cambió todo, en aquella cumbre del PPCV en Benidorm tras el funeral de Estado por la dana?

Estábamos en una crisis institucional importante. El president de la Generalitat nos comunicó que iba a dejar el cargo y eso provocó unos días de muchas llamadas entre los presidentes provinciales, algunos alcaldes y con la dirección nacional. Había muchas hipótesis encima de la mesa, incluso la posibilidad de convocar unas elecciones. Tras estudiar muchos escenarios, tuvimos que decidir rápido.

¿Si hubieran optado por ir a elecciones, habrían coincidido con las de Extremadura?

En ese momento no estaba pensando en Extremadura y al final se decidió que la mejor opción es que yo diera el paso. Después de escuchar a presidentes provinciales y a la dirección regional, decidí darlo.

¿Quién fue el primero que se lo planteó?

La primera persona que me llamó y me animó a presentarme fue el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

¿Se siente un ‘president’ interino?

Que me digan qué político no lo es. He aprendido lo rápido de la política actual y la única presión que tengo es intentar hacer las cosas bien, de sacar adelante el proyecto del cambio en la Comunitat Valenciana.

¿La gestora, esa comisión transitoria que llaman en el PP, es por la guerra interna entre María José Català y Vicent Mompó en Valencia?

Utilizaré también el término gestora. La primera persona que la plantea al presidente nacional soy yo, porque creo que no estaban representados todos los sectores. Teníamos que elegir a un secretario general y estábamos limitados en los vocales [de la junta regional]. Soy un obsesionado de los equilibrios, porque para que las cosas funcionen debe haber unidad en el partido. Por eso pensé en la idea de la gestora, lo trasladé a Madrid y la dirección nacional aceptó.

Empezó su agenda presidencial en la zona dana, ¿era una forma de marcar distancia con Mazón?

Era una manera de darle normalidad a la política. Hemos vivido una anomalía política este último año por la falta de unión, de solidaridad y entendimiento de las fuerzas políticas. No puede ser que en una crisis tan grave como la que hemos vivido no hubiese diálogo. Ir a la zona cero, de elegir un municipio que no estuviese gobernado por mi partido, era para darle normalidad a la política. Es triste decirlo, porque afrontar las cosas con normalidad ni siquiera se podía hacer. Así que tenía que dar la cara, mostrar cercanía con los afectados y con los alcaldes, pero, sobre todo, tenía que enviar un mensaje de que los políticos no podemos estar tan alejados de la realidad.

Entrevista con Juanfran Pérez Llorca. / A. Domínguez.

¿Para cuándo la reunión con las asociaciones de víctimas de la dana?

Una de las primeras cosas que hice fue ponerme en contacto de forma discreta. Llamé a seis asociaciones y recibí cordialidad en el teléfono. Creo que incluso se puede discrepar desde la cordialidad. Trasladé que no busco la foto sino un canal de comunicación con la Generalitat. Por eso el comisionado Raúl Mérida reúne un perfil adecuado. Ellos pidieron un tiempo para la reflexión y alguna asociación me dijo que condiciona el encuentro a una serie de acciones políticas.

En concreto, le reclaman que le pida al expresidente Mazón el acta de diputado.

Sí, es algunas de las cosas que dice. También cuestionan algunos consellers. Respeto lo que dicen, aunque hay cosas que no comparto. Entiendo esa sensación de frustración y de desamparo que han tenido respecto a las administraciones en general. Esos sentimientos hay que entenderlo por la situación que viven los afectados, pero no puedo aplicarlos al ejercicio del gobierno. Voy a intentar conseguir una reunión y abrir un canal de comunicación a través del comisionado nombrado.

¿Qué relación tiene con Mazón?

He hablado muy poco con él últimamente. Mantuve una conversación telefónica con él al principio por cuestiones del día a día de la gestión del gobierno. Espero en los próximos días hablar y siempre he tenido un trato cordial con Carlos Mazón. Mi idea es seguir manteniendo un contacto normal, pero sabiendo que el president de la Generalitat soy yo y que las cuestiones del Consell dependen de mí.

¿Ha hablado ya con Ximo Puig?

No, todavía no. Conseguí su teléfono hace pocos días, y el de Joan Lerma, y durante estas fiestas de Navidad hablaré con ellos.

Desde la investidura ha repetido que le gustaría que el PSPV recuperará su lugar en la mesa de las Corts.

El PSOE no está en la Mesa cuando la vicepresidenta [Gabriela Bravo] decide dimitir. Ahí se abre un proceso de negociación con el PSOE para consensuar los órganos estatutarios a cambio de que el PP no presentar un candidato. El PSOE se niega a negociar y lo que hace el PP es presentar una candidatura a esa vacante, que es la que más votos obtiene. También me gustaría que estuvieran en la radiotelevisión valenciana. Lo que no vale es bloquear los órganos estatutarios y exigir lo que les corresponde en otros organismos. Tiene que ser un acuerdo global.

¿Prevé entonces pactar los órganos estatutarios?

Lo veo difícil porque de momento mis palabras dan contra un muro que se llama Pedro Sánchez. El problema que tengo para alcanzar un acuerdo a día de hoy con el partido socialista es que tienen órdenes de no negociar nada y viven en un modo resistencia. La política no consiste en resistir, consiste en construir. El socialismo actual en España no entiende ese concepto.

¿Tiene sucesor para Vicente Ordaz en el consejo de À Punt?

No, si tuviera el sustituto estaría mintiendo, porque busco un acuerdo, y todos tenemos que hacer cesiones.

Entrevista con Juanfran Pérez Llorca. / A. Domínguez.

Tras los resultados de las elecciones en Extremadura parece que Vox le exigirá más.

Vox estará más contento de ver lo que hemos sido capaces de hacer aquí que de lo que lo que ha pasado en Extremadura, donde la falta de entendimiento ha llevado a un proceso electoral. Hasta la fecha hemos tenido entendimiento en muchas cuestiones en incluso hemos empezado a tener discrepancias como en la Acadèmia Valenciana de la Llengua y tampoco ha pasado nada. No creo que suban las exigencias.

¿Se siente incómodo con el discurso negacionista de Vox, cuando todos los expertos sostienen que la dana fue más cruel por el cambio climático?

Sí que creo que hay un cambio climático, es innegable. Ahora bien, para intentar parar ese cambio climático se marcaron unos objetivos que no son reales y que afecta a muchos sectores productivos. Por tanto, pido flexibilidad. La exministra Ribera, ahora comisionada europea, defiende las centrales nucleares, cuando como ministra era muy exigente para cerrar centrales nucleares. Soy un defensor de la central nuclear de Cofrentes se mantenga abierta porque ya hemos sufrido un apagón en este país.

Llegó pidiendo un fondo de nivelación transitorio y Sánchez le insistió con la quita de 1.700 millones.

Cuando hablé de financiación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez me contestó que tenía un plan preparado para enero, no para el primer trimestre como dijo el ministro de Política Territorial. Le pedí que me informara de las cuestiones que contemplaba ese plan por si figuraba el criterio de población ajustada, y me dijo que ya lo vería. También plantee que si mientras llegaba ese plan nos iba a dar ese fondo de nivelación que necesitamos y me dijo que no.

¿La demanda de financiación valenciana está condicionada a ese plan de Sánchez para enero?

Sí, todo lo condicionaba a ese plan, y me dijo que la Comunitat Valenciana sale ganando. A lo que contesté que eso no es difícil. Pero no se trata de salir ganando, se trata de recibir lo que nos toca. Porque que ingresemos un poco más no es ninguna solución a la vista de lo que tarda en cambiar su sistema de financiación de las comunidades autónomas. Lo único que me adelantó es que todas las comunidades van a ganar más. La cuestión para mí no es que ganen más, sino que ganemos lo que toca.

¿Y de la condonación de la deuda?

Dije que para decidir esa condonación debe estar clara la deuda que se quita y luego ser aprobada por las cortes nacionales. ¿Para qué entrar en ese debate cuando todo indica que esa condonación de la deuda de las comunidades autónomas no va a aprobarse en el Congreso de los Diputados? Cuando llegue el momento, pues valoraremos.

¿Cómo explica que el Consell renuncie a deber menos y así pagar menos intereses?

No vamos a tener una condonación de la deuda. No es una realidad, es una promesa. El problema de la condonación de la deuda es que la decisión que ha tomado el Gobierno de España es solo para contentar a Esquerra Republicana de Catalunya. Si no se trata el problema de la financiación o la condonación de la deuda de una forma global respecto a todas las comunidades autónomas, ese proceso parte viciado, porque solo están atendiendo la pretensión de una comunidad autónoma. La deuda histórica de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana es de 40.000 millones. ¿Por qué no los 40? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no toda? Cuando leamos esa letra pequeña, si es que eso se aprueba alguna vez, entonces tomaremos la decisión. No he dicho que no, pero tampoco he dicho que sí.

¿La polarización PP-PSOE permitirá revisar ese modelo de financiación?

Lo que me preocupa de esa propuesta es que sea una negociación modelo Pedro Sánchez, o sea, este es el documento de financiación, digan sí o digan no. Eso no es negociar. Porque eso es que con algunos sí que ha pactado una letra pequeña que no ha pactado en la sociedad valenciana. Ese modelo de financiación, si se presenta el año que viene, tiene que ir al Consejo de Política Fiscal, donde todos podamos aportar nuestro grano de arena para mejorarlo. Con la falta de apoyos que tiene el Gobierno de España, lo veo muy complicado.

A año y medio para las elecciones, ¿cuál es el principal reto de Juanfran Pérez Llorca?

Continuar con esas políticas del cambio que obtuvo el respaldo de la sociedad valenciana. Bajar la presión fiscal, mejorar las condiciones de la sanidad, que es una cuestión para mí muy importante. Atender un problema muy importante, sobre todo para la juventud, la vivienda. Y, por supuesto, cuestiones de infraestructuras que tenemos que mejorar. Además de simplificar y quitar burocracia a la gestión administrativa.

¿Para cuándo los presupuestos de 2026?

Tenemos unos presupuestos en vigor que fueron aprobados a final de mayo, donde la mayoría de las partidas no están agotadas ni mucho menos, y que nos permite afrontar un futuro con cierta certeza. Pero voy a intentar tener unos presupuestos para 2026 sabiendo que no tenemos mucha presión en cuanto a que tenemos estabilidad. La obligación de cualquier dirigente es intentar tener todos los años unos presupuestos.

Pérez Llorca en un momento de la entrevista con Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV; Toni Cabot, director de Información y Ángel Báez, director de El Periódico Mediterráneo. / A.Domínguez.

Solo tres consellers permanecen desde el principio de la legislatura, y solo uno, el de Sanidad, Marciano Gómez, en sus competencias iniciales. ¿Significa que no era un Consell tan bueno?

Soy president desde hace pocos días y por lo tanto me tocaba formar mi primer Consell en unas circunstancias muy limitadas. Uno no diseña un Consell en más de la mitad de una legislatura. Busqué perfiles que me aseguren la continuidad de las cosas buenas e introducir dos o tres perfiles nuevos, porque daban ese impulso de la novedad con un poco de más velocidad. Soy responsable del gobierno que he diseñado en estos momentos. Lo que ha pasado antes es una potestad que tenía el anterior presidente.

¿Por qué el controvertido Rovira sigue en el Consell después de haber puesto en estrés a toda la comunidad educativa?

Rovira me parece un conseller solvente. Ha habido tensión en la comunidad educativa porque está muy politizada. Rovira en Educación ha cumplido el compromiso electoral que teníamos. Pero a mí la libertad educativa es positiva, lo dice un valenciano hablante convencido que la imposición lingüística hace mal. Pero la ley de libertad educativa no será perfecta mientras no seamos capaces de hacer una con el consenso de todos.

Juanfran Pérez Llorca, en un momento de la entrevista. / A.Domínguez.

¿Por qué los cambios que afectaron a la vicepresidenta Camarero con áreas variadas y sin Servicios Sociales?

Primero porque era una macroconselleria. Dos, porque se han acentuado algunos problemas sociales que requerían de una conselleria más específica, como es el caso de la vivienda. En un primer momento quería hacer una conselleria que tuviese vivienda, juventud e igualdad. Un mensaje de juventud tiene que ir ligado a vivienda y la igualdad tiene que estar relacionada con la gente joven. Y Susana Camarero por experiencia y solvencia política era la persona ideal para llevar esa conselleria de Vivienda.

¿Por qué recupera Presidencia?

Que haya un conseller de Presidencia en una administración tan densa y grande es positivo. Y porque en un año y medio necesitas hacer muchísimas cosas porque hay muy poco tiempo. Buscar a Pepe Díez como conseller de Presidencia me da seguridad y solvencia. Una persona que conoce mucho la administración, que ha estado en la búsqueda y la gestión de grandes proyectos que han llegado a la Comunitat, y me liberaliza para dedicar más tiempo a estar cerca de la gente en la calle.

Era de los que defendían que tienen que ser los militantes valencianos del PP quienes elijan a su presidente sin ‘dedazo’ desde Génova. ¿Ha cambiado?

Somos un partido nacional con un mensaje para toda España, pero después cada autonomía tiene sus peculiaridades, como la nuestra. Siempre digo que la mejor persona que conoce un barrio es el vecino, el mejor político que conoce un pueblo es su alcalde. Y los militantes de un partido son los que mejor saben el mensaje global del partido y las peculiaridades de una comunidad autónoma. Soy un defensor de hacer un congreso del partido, pero cuando llegue el momento. Si era una irresponsabilidad entrar en un periodo electoral en un proceso de reconstrucción no se entendería convocar un congreso del partido. Por eso la gestora es una estructura temporal, lo que deja claro que el camino del futuro del partido es un congreso.

¿Le gustaría ser el cabeza de cartel del PPCV en 2027?

No es una cuestión que me obsesione. A mí lo que me obsesiona es hacer un buen trabajo, y si consigo los hitos que me he planteado, pues entonces pediré volver a ser candidato. No quiero ser un problema para mi partido. Si hablamos de lo orgánico, quiero que mi partido vuelva a ganar las elecciones, porque creo que hasta la fecha recogemos mejor que nadie las inquietudes y los retos que tiene la sociedad valenciana.

¿Piensa que Camps llegará hasta el final y será su rival por la presidencia del PPCV?

Camps es un presidente que no ha sido tratado como merecía. Tras ser absuelto nueve veces merecía unas disculpas públicas que no han llegado por parte de la izquierda. A mí el president Camps se merece todos los respetos del mundo y tendrá el mismo derecho que cualquier militante al corriente de pago para presentarse a la presidencia del partido si lo considera cuando llegue el congreso.