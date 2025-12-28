Cerdán deja de cobrar la indemnización por cese del Congreso, tras percibir cerca de 19.000 euros

El Congreso ya ha terminado de pagar al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán la indemnización por cese que le correspondía por el periodo durante el que fue diputado, un derecho que le ha permitido percibir casi 19.000 euros en pagos mensuales, la mayoría de los cuales ha cobrado mientras estaba encarcelado.

Cerdán dejó su escaño el pasado 16 de junio, 14 días antes de ingresar en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de obra pública.

El Congreso reconoció definitivamente su derecho a cobrar esta suerte de 'finiquito' el 11 de julio, cuando el beneficiario ya estaba en la cárcel madrileña de Soto del Real de la que salió en noviembre.

Se le concedió por un periodo de seis meses que se cumplen ahora, con lo que diciembre es el último mes que va a cobrar el exdirigente socialista, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El PP intentó que el Congreso no pagara

El PP intentó que la Cámara no abonara esa indemnización a Cerdán pero la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, desoyó esa petición apoyándose en un informe de los servicios jurídicos de la Cámara.

El primer partido de la oposición sustentó su solicitud de dejar sin 'finiquito' a Cerdán alegando que el exdiputado habría ocultado al Congreso que era propietario desde 2016 del 45% de la empresa Servinabar.

Se trata de una de las presuntas sociedades adjudicatarias de la trama por la que también se investiga al antiguo asesor ministerial Koldo García y al exministro José Luis Ábalos, que está en prisión preventiva y, aunque mantiene su escaño, tiene suspendidos sus derechos como diputado y no puede ni votar ni percibir su sueldo de parlamentario.

El PP argumentó que de confirmarse que Cerdán había ocultado al Congreso su participación en Servinabar no habría podido ejercer como diputado ya que significaría el incumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades y de declaraciones sobre actividades y bienes.

Sin embargo, los letrados de la Cámara concluyeron que el exdirigente socialista sí podría percibirla siempre que cumpliera con las condiciones establecidas para todas sus señorías, pues esta indemnización es un "derecho" de los exparlamentarios y no una "concesión graciable".

Así, tras comprobar que Cerdán cumplía los requisitos --haber estado en el escaño durante más de dos años y no percibir ningún otro ingreso ya sea público o privado-- la Secretaría General del Congreso aprobó la concesión de la indemnización.

Ya no hay nadie más cobrando la ayuda, de momento

Esta indemnización puede cobrarse durante un máximo de dos años y se paga mes a mes. Los exparlamentarios deben comunicar a la Cámara correspondiente si su situación de ingresos varía, puesto que si empieza a percibir un sueldo, dieta o pensión, dejaría de cobrar ese 'finiquito'.

Según los datos facilitados por la Cámara Baja, desde la existencia de este 'finiquito' lo han solicitado un total de 855 parlamentarios. En concreto, lo han pedido 507 diputados (concediéndose a 375) y 348 senadores.

El último diputado que lo percibía antes de Cerdán era el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, que dejó su escaño en octubre de 2024 tras salir a la luz varios testimonios que le acusaban de comportamientos machistas y en junio cobró su última mensualidad. Tras finalizar los pagos al exdirigente socialista, el Congreso ya no abona a nadie más, de momento, esta indemnización por cese.