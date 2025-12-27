Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta en Valencia

La manifestación contra Mazón se aplaza por la lluvia

La organización cancela la protesta de este sábado por las previsiones meteorológicas

Manifestación contra Mazón, el pasado 29 de noviembre en València.

Manifestación contra Mazón, el pasado 29 de noviembre en València. / Biel Alino / EFE

Mateo L. Belarte

València

La nueva manifestación contra Carlos Mazón convocada para este sábado en Valencia ha sido suspendida por la previsión de lluvia. Las más de 200 organizaciones sociales que desde hace más de un año promueven marchas mensuales contra el ya expresident han informado esta mañana del aplazamiento de la protesta, que queda pendiente de nueva fecha.

Tal como recuerdan en el comunicado, esta nueva manifestación, la decimocuarta desde la dana del 29 de octubre de 2024, tenía como 'leitmotiv' reclamar que Mazón entregue su acta de diputado de las Corts, la cual conserva pese a haber presentado su dimisión como jefe del Consell, y se presente a declarar ante la jueza de Catarroja que instruye la causa judicial.

Las entidades sociales y las principales asociaciones de víctimas han mantenido las movilizaciones pese a la renuncia de Mazón y la llegada de Juanfran Pérez Llorca al Palau, a quien también exigen cambios más profundos como la destitución de Susana Camarero y de José Antonio Rovira por su papel en la gestión de la emergencia durante la etapa de Mazón al frente del Consell.

