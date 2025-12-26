Junqueras avisa a Sánchez e Illa de que sin avances en la ley del IRPF tampoco negociará presupuestos

ERC siempre dejó claro que, si no hay nueva financiación para Catalunya, no negociará ni los presupuestos catalanes ni los del Estado. Ahora que parece encarrilado el nuevo modelo, este viernes el líder republicano, Oriol Junqueras, ha recordado tanto al PSOE como al PSC que hay otra condición que ERC siempre puso sobre la mesa pese a que con el tiempo se difuminó: que se tramite en el Congreso su ley para que la Generalitat pueda recaudar todo el IRPF que se paga en Catalunya. Así pues, si los socialistas quieren presupuestos, deberán ofrecer a ERC el paquete completo: la nueva financiación y la ley tributaria.

En una entrevista con la agencia EFE, Junqueras ha avisado de que acordar un nuevo modelo de financiación para Catalunya no es suficiente para sentarse a negociar los presupuestos catalanes, sino que también es "imprescindible" avanzar en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat. ¿Cómo se puede avanzar en este tema? Pues reactivando en el Congreso la ley que presentó ERC en su día y que incluye todas las modificaciones legales para que la Generalitat asuma las competencias en este impuesto. Hace unas semanas, como avanzó EL PERIÓDICO, el partido de Junqueras decidió frenar la tramitación para priorizar la negociación de la nueva financiación, pero ahora que esto parece encarrilado, quiere resucitar la ley del IRPF.

Junqueras ha expuesto que los socialistas "han querido negociar primero el modelo de financiación y luego la recaudación del IRPF", pero ha añadido que esto no significa que ERC haya desistido sobre lo segundo. "Si el acuerdo sobre la recaudación del IRPF tarda más, la negociación presupuestaria tardará más", ha dicho. También ha exigido a los socialistas empezar a cerrar cuanto antes los pactos que siguen pendientes: "ERC no quiere que estas negociaciones se eternicen y se alarguen indefinidamente porque esto perjudica a la sociedad catalana".

Quien tiene que demostrar que quiere presupuestos es el partido socialista Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Esta ley para que Catalunya pueda recaudar su IRPF íntegramente se basa en el acuerdo de investidura que los republicanos firmaron en agosto de 2024 con el PSC. En ese documento se recogía que ERC investiría a Illa a cambio, entre otras cosas, de que el nuevo Govern haría las reformas legales necesarias para que Catalunya recaude "todos" sus impuestos. La primera estación de este camino tiene que ser esta norma sobre el IRPF. Desde el Govern de Salvador Illa la ven con buenos ojos, pero no así desde el Ministerio de Hacienda, lo que siempre ha dejado en el aire toda la operación. "Quien tiene que demostrar que quiere presupuestos es el partido socialista. Y si los quiere, lo tiene que demostrar cumpliendo sus compromisos. Lo que no es aceptable es que lleguen a compromisos y firmen acuerdos y que luego no cumplan", ha advertido Junqueras.

La proposición de ley del IRPF busca reformar de golpe tres normas clave ya existentes sobre financiación autonómica: la célebre LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas); la ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común (22/2009) y la ley de cesión de tributos a Catalunya (16/2010). Una de las dificultades que entraña esta ley es que no solo necesita los apoyos del PSOE y ERC para ver la luz, sino que también son imprescindibles los votos de todos los grupos de la mayoría de la investidura, y no está claro que todos estén a favor.

Los comuns se reivindican

Con las negociaciones sobre la financiación en la recta final, hay otro actor político que ha aprovechado para reivindicarse. Aunque ERC sea el partido que capitalice la mayoría de focos en esta negociación, la portavoz de los Comuns en el Congreso, Aina Vidal, ha recordado que sin su partido "no hay ni habrá nuevo pacto de financiación". Así, ha querido marcar perfil propio frente a ERC, que en los últimos días ha intensificado su presión con este tema. "Yo entiendo las necesidades que tienen de relato, pero me quedo con los hechos. Y los hechos son que, sin los comunes, no hay ni habrá un nuevo pacto de financiación", ha dicho también a EFE.

La portavoz de los Comuns en el Congreso, Aina Vidal. / Comuns / ACN

Preguntada sobre los presupuestos de la Generalitat para 2026, ha remarcado que Comuns hará el máximo énfasis en las políticas para facilitar el acceso a la vivienda, el transporte público y la calidad de la sanidad y la educación públicas. "Estamos viviendo una realidad dual: Catalunya y España van macroeconómicamente mucho mejor que el resto de países de la Unión Europea, pero, al mismo tiempo, las clases populares y las clases medias se ven empobrecidas y tienen la percepción de que no están bien", ha reflexionado.