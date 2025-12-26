La Audiencia Nacional llama a declarar como investigada a la exmujer de Koldo García

El juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar como investigada a Patricia Úriz, exmujer del exasesor ministerial Koldo García, que deberá acudir ante el magistrado el próximo 20 de enero.

El juez ha citado a Úriz en un auto dictado este viernes -adelantado por El Español y al que ha tenido acceso EFE- a petición de la Fiscalía, que apunta a que en un atestado del 3 de octubre se describen conductas de esta investigada "compatibles con el delito de blanqueo de capitales del que venía siendo investigada, y que todavía no se habían puesto de manifiesto en el presente procedimiento".

Como su entonces marido, la exmujer de Koldo García trabajaba en el Ministerio de Transportes cuando esta cartera pertenecía al exdirigente socialista José Luis Ábalos y la Guardia Civil considera que el matrimonio custodiaba y gestionaba el dinero en efectivo del exministro.

Es en las conversaciones mantenidas por la entonces pareja donde aparecen los términos chistorras (500 euros), soles (200 euros) y lechugas (100) para referirse al dinero en metálico y a la existencia, según los investigadores, de una "contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos".

Además, según explicó una trabajadora del PSOE ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, Uriz enviaba al partido algunas de las liquidaciones de gastos que la formación abonaba al equipo de la Secretaría de Organización cuando Ábalos estaba al frente.

Ahora, esta exmilitante socialista deberá comparecer como investigada ante el juez Ismael Moreno, que investiga el caso Koldo y también los gastos en efectivo efectuados por el PSOE, ante la sospecha de que los investigados en esta trama de corrupción pudieran valerse del partido para blanquear fondos de procedencia ilícita.

El pasado mes de junio, este magistrado rechazó archivar la causa contra la exmujer de Koldo García, tras la petición de esta, ante los indicios de que pudo participar en "maniobras para ocultar el origen ilícito" de las ganancias obtenida por su expareja y por ende, respecto a un posible delito de blanqueo de capitales.

La exmujer de Koldo García fue citada también en la comisión de investigación del Senado, donde acudió en marzo con la cara tapada y ocultándose, acompañada de su abogada, y a pesar de que la sesión finalmente se había cancelado porque no habían conseguido notificarle su citación.

La causa del caso Koldo en la Audiencia Nacional discurre en paralelo a la del Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y por la que este diputado está en prisión preventiva, al igual que su exasesor, desde el pasado 27 de noviembre.