Montero pone fecha a su salida del Gobierno: cuando entregue los Presupuestos y una nueva financiación autonómica

La próxima crisis de Gobierno ya tiene fecha. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deberá dejar el Consejo de Ministros para enfrentarse a las urnas en Andalucía en unas elecciones que, si no hay adelanto, serán el próximo mes de junio. Cada vez hay más voces, incluso dentro del PSOE, que advierten del riesgo de que Montero siga demasiado tiempo en Madrid y alejada de su misión como candidata en Andalucía, pero el presidente Pedro Sánchez ya ha dicho cuáles son sus prioridades.

Esta semana, el lunes, Sánchez comparecía para anunciar una remodelación de su Gobierno reducida al ministerio de Educación y a la portavocía del Ejecutivo. Lo hacía tras la salida de Pilar Alegría que partía para enfrentarse a las urnas el próximo 8 de febrero en Aragón. El descalabro del PSOE un día antes en Extremadura no modificó la hoja de ruta. La crisis se redujo al nombramiento de Milagros Tolón como ministra y Elma Sáiz como portavoz. Ya en ese momento había dudas sobre si Sánchez atendería a la petición de los socios de Sumar y extendía la reforma a cambios más profundos tras los últimos escándalos de corrupción que rodean al Gobierno de la mano del exministro José Luis Ábalos y la llamada trama Koldo.

En una entrevista emitida en Radio Sevilla, de la Cadena SER, la propia vicepresidenta dejaba claro que aún quedan semanas para que salga de la vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Hacienda para centrarse en Andalucía. Por delante Pedro Sánchez le ha hecho dos encargos que deberá cumplir. Tiene que entregar los Presupuestos Generales del Estado para 2026 al Congreso, pese a que la ruptura con Junts ha dejado al Gobierno sin apoyos suficientes para que salgan adelante. Y debe también presentar una reforma del sistema de financiación autonómica, pactada con ERC y que Montero pretende usar como arma electoral en Andalucía. "Depende del presidente, yo como todos los ministros me examino cada martes en el Consejo de Ministros y no sé exactamente en qué fecha lo haré, pero desde luego quiero presentar el modelo de financiación, quiero presentar los presupuestos, quiero presentar todos esos instrumentos que permiten apostar por Andalucía”, aseguró Montero.

"Estoy volcada al 100% en Andalucía en la relación que mantengo con el Ministerio de Hacienda, con la vicepresidencia, con la tarea que desarrollo”, defendió Montero. “En este momento estoy inmersa en la elaboración del nuevo modelo de financiación autonómica, un elemento que como usted entenderá es fundamental para Andalucía”, agregó. Efectivamente, ese nuevo sistema, que espera ERC en Cataluña y el presidente Salvador Illa para poder negociar sus presupuestos, es además un tema crucial para la comunidad andaluza, donde Juanma Moreno ha hecho del discurso del agravio y el castigo a Andalucía una de sus principales bazas electorales.

Presupuestos "elaborados"

La vicepresidenta primera del Gobierno aseguró que tiene ya los Presupuestos “elaborados” y que está “trabajando con los grupos parlamentarios”. “Los vamos a presentar y estamos en este momento en el que ustedes siempre me permiten la discreción porque saben que soy de la opinión que una negociación para que llegue a puerto tiene que contar con la lealtad de ambas partes, que entre otras cosas pasa por mantener las conversaciones en un tono en el que no presentemos las cosas hasta que no esté todo”, aseguró Montero. “Esto es lo que estoy haciendo, estoy discutiendo con los diferentes grupos políticos, me encuentro a disposición para poder hablar de las cuentas públicas y por tanto nuestra idea es presentarlos lo antes posible a lo largo del primer trimestre del próximo año”, concluyó. La ministra defendió que están “acelerando” los cumplimientos de algunos cerrados con Junts, aludiendo al uso del catalán en las instituciones europeas, y confió en que los independentistas catalanes puedan aprobar finalmente las cuentas.

Sobre el modelo de financiación, Montero aseguró que el futuro sistema deberá transferir más recursos a las comunidades y especialmente a aquellas que han estado peor financiadas en los últimos años. Además la vicepresidenta confió en que el sistema pueda contar con el apoyo del Partido Popular para que salga adelante.

Denuncias de "acoso" en el PSOE

Montero se refirió también al caso de Paco Salazar, asesor que dejó Moncloa tras trascender varias denuncias de acoso de mujeres en su equipo de trabajo, y al estallido de un 'Me Too' en el partido tras abrirse un debate sobre el machismo. Tras pedir "toda la confidencialidad y discreción" porque es "algo doloroso para las mujeres" defendió que el PSOE está actuando de forma ejemplar. Eludiendo las acusaciones de que algunas de estas denuncias se metieron en un cajón tras estallar públicamente este escándalo. "El machismo respira en las paredes, se incorpora en la arquitectura de las instituciones", justificó Montero, es "estructural y transversal".

A su juicio el PSOE ha dado "pasos de gigante" al no permitir "ser militante socialista con el consumo de prostitución" y hacer del partido "un lugar seguro para las denuncias de las mujeres". "No nos ha temblado el pulso y no nos va a temblar", defendió la también vicescretaria general de los socialistas. Sus denuncias se dirigieron al PP de Juanma Moreno y al caso del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que sigue en su cargo tras dejar el partido sin que los populares actúen para sacarlo de la alcaldía.

La candidata andaluza aseguró sobre la última trama de corrupción que acorrala al PSOE, el caso de la 'fontanera' Leire Díez y su relación con quien fue presidente de la SEPI, Vicente Fernández, también en el punto de mira de la justicia y nombrado por Montero para ese cargo, que su actuación ha sido "una profunda decepción". "Los hechos ocurrieron dos años después de que este señor abandonara la SEPI", defendió para distanciarse de alguien a quien nombró, dijo, "con un curriculum irreprochable". "Perdí el contacto con este señor del que no sé nada desde hace seis años", insistió.