Balance del president de la Generalitat
Illa asegura que el Gobierno de Sánchez es "el mejor" de los últimos 15 años: "La economía va más bien que nunca"
El president acusa al PP de alentar el "que pueda hacer que haga, y a la cárcel" y asegura que en el ciclo electoral autonómico que ya ha arrancado le saldrá "el tiro por la culata" porque quedará en manos de Vox
El Govern prorroga los presupuestos ante la imposibilidad de empezar la negociación de los de 2026
El Govern de Illa ha aprobado la mitad de las leyes que prometió para 2025
Illa se centra en la financiación y la limitación de la compra especulativa de vivienda para tener presupuestos
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha exhibido este martes su apoyo tal al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, cercado por los presuntos casos de corrupción y de acoso sexual en el PSOE. Durante su rueda de prensa de balance de 2025, Illa ha asegurado que el Gobierno actual "es el mejor para Catalunya y para España", e incluso el "mejor" de los últimos 15 años.
El jefe del Govern ha insistido en que la economía "funciona" y que va "más bien que nunca". En alusión a la oposición a Sánchez, ha pedido a los dirigentes del PP y de la extrema derecha que "no se muevan" porque hay países europeos que asegura que "llaman y preguntan" cuál es la receta económica del Gobierno, algo que mantiene que relatan "todos" los informes de los organismos internacionales.
Illa ha aprovechado la pregunta de los periodistas para defender la aplicación clara y diligente de la ley de amnistía, con el fin de completar la "normalización" institucional y que Carles Puigdemont (Junts) pueda regresar a Catalunya y Oriol Junqueras (ERC) pueda presentarse a las elecciones. Una ley que, a su juicio, "explica" el terremoto de tensión contra Sánchez y el cerco al que está sometido.
El president ha acusado al PP y a Vox de alentar el "que pueda hacer que haga, y a la cárcel" que predicó José María Aznar, propiciando "ataques" contra Sánchez y su Gobierno. "Aquí está el asunto, quizá esto explica la tensión creciente que hay", ha remachado.
Sánchez, un "orgullo"
Sobre el presidente del Ejecutivo central, Illa ha celebrado que Sánchez fuera el primero en levantar la voz en Europa contra el incremento del gasto en defensa y contra el genocidio en Gaza. "¿Me pregunta si me siento orgulloso? Mucho. No me quiero ni imaginar qué hubiera pasado si gobernase otro. Estaríamos a la cola", ha sostenido.
Sobre las elecciones en Extremadura y el arranque de este nuevo ciclo electoral, en el que el PSOE se ha hundido y cuyos resultados han forzado la dimisión del candidato Miguel Ángel Gallardo como dirigente del partido -aunque seguirá como aforado con su acta-, Illa ha defendido que al PP -que ha ganado, pero que pasa a depender de Vox para gobernar-, "le saldrá el tiro por la culata". " [María Guardiola] Convocó elecciones diciendo que no tenía presupuestos. Pues mira, un diputado más y dos tazas de caldo, con Vox", ha deslizado Illa sobre la presidenta de la autonomía, algo que ha pronosticado que le sucederá a los populares en el resto de comunidades en las próximas citas con las urnas: Aragón, Castilla y León y Andalucía. Catalunya no será una de ellas, ya que el jefe de la Generalitat está dispuesto a agotar el mandato, con o sin presupuestos, en 2028.
