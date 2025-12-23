El PSOE se aferra a una abstención “recuperable” y sin trasvase de votos al PP para frenar su debacle

La semana previa a las elecciones de Extremadura, tanto Ferraz como Moncloa ya se anticipaban para encapsular su resultado a dinámicas propias de este territorio. Confirmada la debacle electoral, con un suelo histórico más abultado incluso que lo previsto por los socialistas al caer diez escaños hasta los 18, la lectura postelectoral busca alejar cualquier autocrítica en clave nacional y blindarse ante el martilleo sobre un fin de ciclo de Pedro Sánchez espoleado desde la derecha. El candidato dimitido este lunes Miguel Ángel Gallardo, procesado en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se ha llevado la peor parte de esta estrategia.

En la Ejecutiva federal celebrada este lunes el mensaje que se lanzó, una vez más, fue el de la necesidad de resistir. “Somos más necesarios que nunca”, arengó Pedro Sánchez a los suyos a puerta cerrada -ante el auge de los de Santiago Abascal- para defender la continuidad del Gobierno como “dique de contención” frente a la alternativa de un PP dependiente de Vox. En la cúpula de Ferraz se aferran a que según sus primeros análisis postelectorales no hay un trasvase reseñable de votos del PSOE a PP o Vox.

Sin apenas movimientos intrabloques, aseguran, su derrumbe de apoyos los explican por la desmovilización del electorado socialista. La participación, sin embargo, cayó con respecto a los anteriores comicios un 7,72%, mientras que el apoyó al PSOE en voto popular fue de un 14,18% menos. El mapa electoral da cuenta de la pérdida del PSOE en municipios que fueron sus feudos desde la vuelta de la democracia. Entre ellos, la localidad donde Gallardo fue durante más de dos décadas alcalde con mayorías absolutas, Villanueva de la Serena.

“Nuestro voto perdido está en casa y es recuperable, no se ha ido ni a PP ni a Vox”, concluyen en Ferraz tratando de encontrar notas de optimismo en el arranque de un nuevo ciclo electoral marcado por su descalabro. Las citas con las urnas continuarán durante el primer semestre de 2026, con las autonómicas en Aragón, el próximo 8 de febrero, Castilla y León, en marzo, y Andalucía, previsiblemente en junio.

En la sala de máquina de Ferraz apelan también a sus propias encuestas para señalar como hito que el Gobierno de España esté en una intención cercana al 30% de apoyos después de casi ocho años en La Moncloa, diferenciando los apoyos de Pedro Sánchez de su fuerza en territorios como Extremadura. Además, que señalan como un elemento de desmovilización que por primera vez se haya votado en unas extremeñas sin la urna de las municipales.

Los socialistas desvían el foco a que el PP también tiene un “problema”. En su caso porque María Guardiola no habría sido capaz de aumentar en número de votos mientras que Vox sí lo ha hecho de forma notoria, casi duplicando. La lectura de los populares es precisamente la contraria, que la ultraderecha está pescando en caladeros del PSOE, captando el malestar en un votante desencantado.

Como parte de esta respuesta desde la dirección federal para intentar apaciguar la sensación de fin de ciclo, queda aparcada la autocrítica y, por extensión, la toma de decisiones en forma de golpe de efecto. De este modo, Sánchez se limitó este lunes a hacer una crisis de Gobierno puntual. Un cambio de pieza por pieza, obligado por la salida de Pilar Alegría para concurrir como candidata a las elecciones en Aragón, en lugar de una remodelación profunda como le habían exigido desde Sumar. La cartera de Educación y Deporte pasará a Milagros Tolón, actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, mientras que la portavocía la ostentará la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz.

Tampoco ha habido golpes de efecto a nivel de agenda política. Otra reivindicación del socio minoritario de la coalición que el PSOE evitó asumir en la reunión de urgencia del pasado viernes entre ambos partidos para abordar la crisis del Gobierno por los casos de presunta corrupción y de acoso sexual.

Los socios critican la reacción

El PSOE y sus socios del Gobierno coinciden en una parte del diagnóstico, la que advierte del fracaso del PP en su objetivo declarado de dar mayor estabilidad a Extremadura, al no tener la mayoría absoluta y mantener su dependencia de un Vox más crecido que nunca en la región.

Sin embargo, son abiertamente críticos con la reacción del Gobierno a los resultados de Extremadura, donde los de Santiago Abascal duplican su representación mientras el PSOE pierde más de un tercio de sus diputados.

Podemos y Sumar, que mantienen una guerra abierta, sí han defendido las mismas tesis en las últimas horas y han cargado abiertamente contra la incomparecencia de Pedro Sánchez en el día después de las elecciones. El presidente ofreció una declaración institucional para anunciar la minicrisis de Gobierno sin hacer referencia alguna a Extremadura.

La omisión ha escocido en los partidos de su izquierda, donde los partidos afean la falta de una reflexión en el PSOE. En Sumar, socio minoritario del Gobierno, critican que el ala socialista tenga un "diagnóstico erróneo" que describen como resignación, en lugar de asumir que la fórmula para mejorar los resultados y frenar a la derecha es, según han reclamado, impulsar la legislatura con medidas sociales.

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, acusó a Sánchez de actuar "como si no hubiera pasado nada" tras estas elecciones y le reprochó que no hiciera una remodelación profunda del Ejecutivo, tal como le habían pedido, además de cargar contra el "inmovilismo" y "la autosatisfacción"m algo que a su juicio "le han llevado a la debacle electoral en Extremadura".

En esta tesis también se mostró el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que cargó contra Sánchez por "ignorar" los resultados tras la declaración institucional del presidente en Moncloa. "Tenía tres opciones: 1) Hablar sobre lo que ha pasado. 2) Hablar sobre lo que ha pasado y anunciar medidas. 3) Ignorar lo que ha pasado. Y ha escogido la peor", sentenció el dirigente de ERC No ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro. "No ha anunciado a Gallardo de portavoz de milagro", ironizó en redes el diputado.

El portavoz morado, Pablo Fernández, tildó la comparecencia de "vergonzosa y lamentable". En la estrategia de derribo de Podemos contra el Partido Socialista, el dirigente dictó de nuevo una sentencia de muerte sobre el Ejecutivo: "Que el presidente de Gobierno omita directamente lo sucedido revela cómo este Gobierno está muerto", comenzó.

"Que Sánchez no haya hecho ni un mínimo análisis del batacazo terrible del PSOE en Extremadura y la abstención tremenda pone de manifiesto que el PSOE está muerto y que es absolutamente incapaz de frenar a la derecha y la ultraderecha", argumentó en rueda de prensa en la sede del partido, antes de afirmar que "este Gobierno es una auténtica fábrica de ultraderechas".

También el exministro de Izquierda Unida, Alberto Garzón, lanzó una advertencia al Ejecutivo: "Si la reacción del PSOE —y del Gobierno— es actuar como si los escándalos de corrupción no hubieran existido, y añadir a ello la indiferencia ante los resultados en Extremadura, la pendiente por la que puede deslizarse próximamente será mucho más empinada y difícil de corregir".