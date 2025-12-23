El PP aguarda a que Vox plantee sus exigencias en Extremadura, pero les ven "muy cómodos" en la oposición

Los resultados electorales en Extremadura han sido "muy clarificadores" para la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Según ha dicho, han dejado un "triunfo incontestable" de la candidata popular, María Guardiola, y han supuesto un "correctivo" para Pedro Sánchez. Sin embargo, lo que no está tan claro ahora mismo es cómo va a lograr Guardiola ser investida presidenta de Extremadura. Con la vista puesta en Vox, Muñoz ha dicho que están a la espera de que la formación de extrema derecha plantee sus exigencias, como querer formar parte del gobierno autonómico, pero ha dejado caer que les ve "muy cómodos" en la oposición.

"Creo que la lectura de Extremadura ha sido muy clara, quieren un gobierno liderado por el PP, de cada cuatro votantes, alrededor de tres han votado a Guardiola y uno a Vox", ha sentenciado Muñoz en una rueda de prensa en la Cámara Baja. Acto seguido, y ha preguntas de los periodistas, ha asegurado que desconoce qué pedirá ahora Santiago Abascal, líder de Vox, para investir a Guardiola y ha sido en ese momento cuando les ha lanzado una pulla: "No sé si finalmente pedirá estar en los gobiernos, yo les veo muy cómodos fuera en la oposición. No les veo con muchas ganas. Estaban en los gobiernos y decidieron salirse porque no les gustaba la gestión".

Además, Muñoz ha insistido en que el 60% de los extremeños ha votado por una formación a la derecha del PSOE, dejando claro que quieren que continúe un Gobierno liderado por Guardiola. "Lo que tendremos que hacer es ponernos de acuerdo porque eso es precisamente lo que nos han dicho los extremeños. Yo entiendo que no va a haber ningún problema", ha aseverado antes de admitir que "es lógico" que exista tensión entre PP y Vox en determinados momentos porque son partidos distintos, una concesión que no hace al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.

Los ofrecimientos socialistas

En donde ha preferido no entrar la portavoz parlamentaria popular ha sido en el ofrecimiento del expresidente socialista de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de una abstención para evitar la influencia de Vox. "En el PSOE le dijeron que de eso nada. No tengo mucho más que opinar porque el PSOE está decidido a seguir cavando la fosa", se ha limitado a decir tras conocerse que la dirección socialista ha avisado que ese hipotético escenario necesitaría del visto bueno de la militancia.

No obstante, minutos después, al ser repreguntada sobre si el PP está más interesado en pactar con Vox que con el PSOE, Muñoz ha añadido que no se trata de si quieren o no llegar a un acuerdo con alguno de estos partidos, sino de "leer lo que han dicho los extremeños". Eso sí, ha dejado caer que el pacto con los socialistas no es la vía más posible: "Es difícil pactar nada con el PSOE de Sánchez. Es muy difícil, pero esto no lo digo yo hoy, lo llevamos diciendo en el PP mucho tiempo. Tenemos un PSOE con un Sánchez al frente 'bunkerizado': no es capaz de sacar ninguna ley, no es capaz de traer unos presupuestos, ataca al poder judicial, levanta muros contra españoles... Es muy difícil pactar nada con ese PSOE".