Elecciones en Extremadura
Rodríguez Ibarra pide que el PSOE se abstenga para que Guardiola sea investida sin pactar con Vox
El expresidente de la Junta de Extremadura ha propuesto facilitar la elección de la candidata del PP para que el partido de Abascal no entre en el gobierno regional
EFE
El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha intervenido este lunes en la reunión de la ejecutiva de los socialistas extremeños, en la que ha renunciado Miguel Ángel Gallardo, y ha propuesto la abstención del PSOE en la investidura de la popular María Guardiola para dejar a Vox fuera del gobierno extremeño.
Según han confirmado a EFE fuentes socialistas, el expresidente y exlíder del partido en la región se ha referido a la aritmética que dejaron las elecciones este domingo en la región y ha propuesto que los votos del PSOE sirvan para que Guardiola no tenga que pactar con la formación de Santiago Abascal.
Esta opción no convencía este lunes en Ferraz, pues los socialistas ya ofrecieron a Guardiola sus votos para aprobar los presupuestos y pese a ello, la presidenta popular decidió convocar elecciones anticipadas.
En la reunión de la ejecutiva extremeña, Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión como secretario general de los socialistas extremeños.
La dimisión llega después de que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia, bajando de 28 a 18 escaños, en unas elecciones convocadas de manera anticipada por la candidata del PP y presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, que solo ha ganado un escaño, mientras que Vox y Podemos han salido reforzados con 11 y 7, respectivamente.
- Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años: «Cambiar no es equivocarse»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- La fábrica de GEA en Cabral «resucita» con hasta 950 viviendas y un parque al Lagares
- Giráldez: «El partido se resume en que necesitamos las vacaciones»
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La Xunta licita la construcción de un restaurante con vistas al mar en la ETEA
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía