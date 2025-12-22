Cambios en el Gobierno
El PP dice que los nuevos nombramientos del Gobierno están manchados por la corrupción
La ministra Elma Saiz será portavoz del Gobierno y Milagros Tolón asume Educación y Deportes
El Partido Popular asegura que los nuevos nombramientos anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están "manchados por la sombra de la corrupción o los escándalos que rodean al PSOE".
La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo hace esta reflexión, a través de un comunicado, tras conocer los nombramientos de Elma Sáiz como portavoz del Gobierno y de Milagros Tolón como nueva ministra de Educación, un día después de la victoria de María Guardiola en las elecciones de Extremadura.
Para los populares, con estos nombramientos, Sánchez "pierde una oportunidad de interpretar correctamente" el resultado de Extremadura y apostar "por nuevos perfiles que no estén manchados por la sombra de la corrupción o los escándalos que rodean al PSOE".
"Si en Extremadura ha sido derrotado con una paliza para la historia por elegir a un candidato manchado por la corrupción, en Aragón volverá a perder las elecciones por decantarse por una candidata que encubre el machismo que impera en el PSOE", señalan desde Génova en fuentes que recoge EFE.
En este sentido, creen que la salida de la Pilar Alegría debería haberse producido "no por optar a una candidatura en Aragón, sino por lo indecente que resultó su comida con Paco Salazar (exasesor de Moncloa) una vez que ya estaba acusado de acoso sexual en el trabajo".
"La derrota sin paliativos del PSOE ayer no implica que España se haya derechizado, sino que un PSOE escorado a la ultraizquierda deja el centro político al Partido Popular y eso ha permitido que dos bastiones de la izquierda como Andalucía y Extremadura sean hoy feudos de la derecha. Ese es el gran balance orgánico del líder de la Internacional Socialista", sentencian desde la dirección popular.
