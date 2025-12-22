La ministra Elma Saiz será portavoz del Gobierno y Milagros Tolón asume Educación y Deportes

Se cumple lo que dijo. Crisis puntual del Gobierno. Pedro Sánchez ha elegido a la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, para asumir la Portavocía del Ejecutivo y a la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, para liderar el departamento de Educación, Formación Profesional y Deportes. Manteniendo así unidas las carteras bajo el mismo ministerio.

El presidente del Gobierno se ha tomado su tiempo para la remodelación, sobrevenida por el adelanto de las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero a las que concurrirá como candidata del PSOE Pilar Alegría, y la ha hecho coincidir con la resaca de las elecciones en Extremadura. La ex ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno ya se despidió el pasado martes de sus compañeros en la reunión del Consejo de Ministros y todavía sigue sin publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, será ministra de Educación y Deportes. / Europa Press

En los últimos días, el presidente del Gobierno venía insistiendo en que su pretensión pasaba por realizar un cambio “puntual”. Nombre por nombre, sin aprovechar para una remodelación en profundidad que impulse al Ejecutivo en medio de la crisis por los nuevos golpes por presunta corrupción y casos de acoso sexual en el PSOE, como ha exigido la vicepresidenta segunda de Sumar, Yolanda Díaz.

La crisis de Gobierno sin usar el comodín de la remodelación en profundidad para coger impulso y la normalidad en la comunicación de los cambios trata de encapsular la debacle de los socialistas este domingo en las elecciones extremeñas. Blindarse ante las sensaciones de fin de ciclo y mostrar determinación para agotar la legislatura.

Sánchez ha mirado así a la segunda parte de la legislatura para asegurar que con estos cambios afronta "con energías renovadas" y "con las pilas cargadas" el futuro que le queda por delante. Durante su declaración institucional desde La Moncloa se ha mostrado dispuesto, como suele repetir, a "pelear" para sacar adelante su hoja de ruta y hacerlo con la receta del "diálogo" y "humildad".

El Gobierno se enroca por el momento en agotar la legislatura pese a la crisis por la concatenación de escándalos por presunta corrupción y acoso sexual en el PSOE, a la que se añade ahora esta debacle en las urnas. Como durante la campaña, se trata de desviar el foco a que los de Santiago Abascal tendrán la última palabra, sin dejar de admitir el pésimo resultado cosechado.

De quien será "la voz del Ejecutivo en la segunda mitad de la legislatura", el jefe del Ejecutivo ha destacado que con ella al frente de Seguridad Social España "roza los 22 millones de cotizantes". Saiz saltó al Gobierno central en noviembre de 2023, en sustitución de José Luis Escrivá, proveniente del ejecutivo de navarra, donde era consejera de Economía y Hacienda.

De Tolón, Pedro Sánchez ha puesto el foco en su bagaje y experiencia "en todos los niveles de Gobierno del país". Entre 2015 y 2023 fue alcaldesa, la primera mujer que alcanzó el bastón de mando en Toledo tomando el relevo de Emiliano García-Page, con el que ahora no tiene sintonía política. Pasó también por las Cortes de Castilla-La Mancha y, finalmente, ocupó el cargo de delegada del Gobierno en esta comunidad autónoma. Actualmente, forma parte como vocal de la Ejecutiva federal del PSOE después de ejercer como presidenta del Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos.