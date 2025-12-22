Elecciones el 21-D
Óscar Fernández Calle: “Extremadura quiere el doble de Vox, y lo va a tener”
El candidato de Vox asegura que defenderán cada uno de los votos recibidos "con uñas y dientes"
El candidato de Vox a presidir la Junta, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que “Vox es el ganador real de esta noche en Extremadura. Vox ha ganado contra todos y ha ganado al bipartidismo en Extremadura”. “Extremadura ha hablado alto y claro para decir que quiere más Vox. Mucho más Vox. El doble de Vox. Más del doble de Vox. Y Extremadura lo va a tener. Vamos a defender cada uno de los votos con uñas y dientes. Y vamos a defender mañana exactamente lo mismo que defendíamos ayer”, ha incidido.
Vox gana 6 escaños, hasta los 11, y consigue sumar más de 40.000 votos, lo que hace que vuelva a ser decisivo para formar gobierno en Extremadura. Óscar Fernández, ha agradecido “a las decenas de miles de extremeños que nos han votado y han confiado en nosotros. Ellos saben que nunca les vamos a defraudar”, garantizando que hoy es una "noche para celebrarlo" y "lo haremos todos juntos" porque "en Vox somos uno, todos somos uno". Fernández estuvo arropado en Mérida por el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster; la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y los diputados en el Congreso María Ruiz e Ignacio Hoces, entre otros miembros del partido. El líder de Vox, Santiago Abascal, pasó la noche electoral en Madrid.
