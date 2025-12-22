Guardiola apela a la responsabilidad del resto de partidos para facilitar su investidura en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha afirmado que pedirá “responsabilidad” al resto de partidos con representación en la Asamblea para posibilitar su investidura, tras la victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas celebradas este domingo.

Guardiola ha realizado estas declaraciones a su llegada a la sede nacional del PP en Madrid, donde ha participado en la reunión de la Junta Directiva Nacional. A su entrada en Génova, ha sido recibida con aplausos por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como por otros dirigentes autonómicos y cargos nacionales de la formación.

Estabilidad y Gobierno fuerte

Antes de acceder al edificio, la dirigente extremeña ha señalado que el PP ha ganado “con rotundidad” las elecciones en Extremadura y ha defendido la necesidad de una interpretación “sensata” de los resultados. En este contexto, ha insistido en que la comunidad “necesita estabilidad” y un “Gobierno fuerte”, argumentos en los que ha basado su llamamiento al resto de formaciones políticas.

Guardiola ha subrayado que el PP suma más escaños que toda la izquierda, con cuatro diputados de diferencia, y ha añadido que los populares han obtenido más votos que el PSOE y Vox. “Hemos estado en boca de toda España durante todo este tiempo”, ha señalado, al tiempo que ha asegurado que su proyecto político continuará “con mucha ilusión y con mucha fuerza”.

Aplausos en la sede nacional del PP

Decenas de integrantes de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, han esperado a Guardiola en el vestíbulo de la sede nacional. Minutos después, se ha incorporado Alberto Núñez Feijóo, junto a varios presidentes autonómicos, que han acompañado la llegada de la presidenta extremeña con una ovación prolongada.

En los comicios autonómicos, la candidatura encabezada por Guardiola ha sido la más votada, con 29 escaños y el 43 por ciento de los votos, lo que supone un diputado más que en mayo de 2023 y una subida de cuatro puntos porcentuales. Sin embargo, el PP se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta.

Por su parte, Vox ha reforzado su presencia en la Asamblea de Extremadura, al pasar de 5 a 11 diputados, mientras que el PSOE ha registrado su peor resultado histórico en la comunidad, al perder 10 escaños y quedarse con 18 parlamentarios.

Llamamiento a la responsabilidad

Preguntada por la posibilidad de solicitar la abstención del PSOE para su investidura, Guardiola ha evitado concretar esa opción y ha reiterado que su mensaje se dirige a todos los partidos con representación parlamentaria. “Lo que voy a pedir es responsabilidad y una lectura sensata de lo que han dicho las urnas”, ha indicado.

La presidenta en funciones ha concluido que su objetivo es seguir impulsando las políticas desarrolladas en los últimos dos años y medio, que, según ha afirmado, han permitido a Extremadura alcanzar “las mayores cotas de progreso”, una línea de acción que, a su juicio, requiere un Ejecutivo estable.