Feijóo apuesta por una gestora para la transición en el PP de la Comunidad Valenciana con Pérez Llorca de presidente

El nuevo PPCV post-Mazón arranca este lunes y va a estar temporalmente pilotado por una comisión gestora, con el nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, como presidente de este órgano de dirección. Este será, previsiblemente, el escenario que quede dibujado en la Junta Directiva Nacional que se reúne en Madrid para analizar los resultados de las elecciones de Extremadura, y donde también se abordará la situación de la federación valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón y la necesidad de ejecutar también una transición en el partido.

La de la gestora es una solución que no terminaba de convencer entre los populares de la C. Valenciana. Primero, porque subraya la interinidad en que ha quedado el partido tras la convulsión por la crisis de la dana. Del mismo modo, interpela a la formación sobre la convocatoria de un congreso regional que se tenía que haber realizado el pasado verano y que de momento no tiene fecha, pese a la insistencia de Francisco Camps.

Se daba por hecho que todo se resolvería con un cambio de cromos: Juanfran Pérez Llorca ascendiendo de secretario general a presidente en sustitución de Mazón, y con la elección de un nuevo ‘número dos’ como hombre (o mujer) fuerte del partido.

Presiones en favor de Catalá

Sin embargo, la alternativa de la gestora aparece como la solución intermedia en busca de paz dentro de los equilibrios entre familias y sensibilidades dentro del PP de la Comunitat Valenciana, sobre todo en la circunscripción de Valencia. En los últimos días se habrían producido movimientos en Madrid, especialmente por parte de Esteban González Pons, peso pesado del PP de la capital, con el objetivo de situar a un afín de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como número dos en el PPCV. Cabe recordar que en estos momentos, Juan Carlos Caballero, concejal del ayuntamiento, es el número tres del organigrama del PPCV como coordinador general. Se trata de una influencia de la alcaldesa que podría verse como excesiva en el PPCV, después de las concesiones que Pérez Llorca ya ha hecho con los nombramientos en el nuevo Consell.

Según estatutos, el nuevo secretario general del PPCV debería salir de la veintena de vocales que forman parte del actual comité ejecutivo autonómico, tal como explicó Levante-EMV, donde Catalá cuenta con varios afines.

Solución de integración

La solución de la gestora, por contra, permitiría a Llorca y a Génova evitar una confontación entre la alcaldesa y Vicent Mompó, y constituir una dirección interina de integración, donde Mompó podría obtener una mayor cuota de influencia y espacio de poder.

Aunque la alcaldesa de Valencia sigue siendo vista con muy buenos ojos en Madrid, tanto Génova como Pérez Llorca estarían buscando apaciguar los equilibrios internos con este movimiento. Fuentes populares apuntan que el 'president' podría tener un guiño con el presidente provincial del PP de Valencia, una cesión de espacio e influencia situando a un afín en la plaza de nuevo secretario general en esa gestora. Sería un puesto clave en el control del día a día del partido, así como en la preparación del próximo congreso.

El presidente de la diputación fue el primero en defender ante Génova la ‘candidatura’ del exalcalde de Finestrat como sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Mompó se convirtió en su mayor aliado esos días. Eran las horas en las que Mazón había anunciado internamente que iba a dimitir, y entre los barones del PPCV cundió el temor de que Génova impusiera a la alcaldesa Catalá como relevo en el Palau. Aquello generó un desgaste para Mompó, en Valencia y ante la dirección nacional. Con el paso de las semanas, los nombramientos de Pérez Llorca en la Generalitat, con múltiples guiños en dirección a la plaza del Ayuntamiento, parecieron dejar al presidente provincial en fuera de juego. Y con un profundo malestar entre su equipo, sobre todo después del trabajo realizado orgánicamente durante los complicados meses de la dana. Las relaciones entre Mompó y Catalá no pasan por su mejor momento, y un nuevo 'agravio' a la dirección provincial podría encender los ánimos en el seno del PPCV.

En las últimas semanas, con todo, las relaciones se han ido recomponiendo. Mompó y Llorca se vieron hace unos días con Miguel Tellado, número dos de Feijóo y quien más ha estado monitorizando la transición de poder en la C. Valenciana. También se habrían producido llamadas telefónicas durante este fin de semana entre Génova y los barones provinciales para informar de la hoja de ruta a seguir en los partidos en los próximos meses.

Lo que no es seguro es que los nombramientos, más allá del de Llorca como presidente de una gestora, se anuncien en la junta directiva nacional que se celebra la mañana de este lunes. Es posible que se espere a la convocatoria de una junta directiva regional para proclamar la nueva dirección. En las últimas horas, el ‘president’ ha deslizado incluso que algunos anuncios podrían dilatarse hasta después de Navidad.