POLÍTICA
Un diputado del PSOE-M se desvanece y obliga a interrumpir el pleno de la Asamblea de Madrid
El parlamentario Juanjo Marcano ha sido atendido por los servicios de emergencias durante la votación de los Presupuestos autonómicos para 2026
Javier Niño González
El pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este viernes ha tenido que ser interrumpido en plena votación de los Presupuestos de la Comunidad para 2026 tras sufrir un desvanecimiento el diputado del PSOE-M Juanjo Marcano, que ha sido atendido en su escaño por los servicios de emergencias.
El incidente se ha producido a las 10.33 horas, cuando la Cámara se encontraba votando las enmiendas a las cuentas autonómicas, un trámite durante el cual los diputados deben permanecer en el hemiciclo sin poder abandonarlo hasta que concluye la votación.
De inmediato, varios parlamentarios con formación médica se han acercado para auxiliar al diputado socialista, entre ellos Marta Carmona (Más Madrid), Carlos Moreno (PSOE-M) y Raquel Barrera (Vox), así como los consejeros del Gobierno regional Fátima Matute, titular de Sanidad, y Carlos Novillo, responsable de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ambos del PP.
Poco después han acudido los profesionales del SUMMA 112 que prestan servicio en la Asamblea. Para facilitar la atención sanitaria, el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, ha decretado un receso y ha ordenado el desalojo del hemiciclo.
Juanjo Marcano ha sido finalmente trasladado en silla de ruedas y consciente, según han confirmado fuentes parlamentarias.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- «La realidad es que nuestro nivel es parecido al del Albacete»
- El Sergas debe indemnizar a un niño de 11 años que sufrió una fractura de cráneo en una radiografía en Pontevedra