El cabecilla de la estafa inmobiliaria de Lujo Casa despilfarró el dinero en ocio y en el Casino de Mallorca

La Audiencia de Palma concluye que Carlos García Roldán, el cerebro de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa, un fraude de más de tres millones de euros con una treintena de promociones fantasma en Mallorca y más de un centenar de perjudicados en 2015 y 2016, despilfarró el dinero en ocio y en el Casino de la isla.

El cabecilla de la trama, condenado a 14 años y nueve meses de prisión y a pagar una indemnización de más de dos millones de euros a los afectados por estafa agravada y continuada en concurso con falsedad documental, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales, ha sido citado para comparecer hoy ante el tribunal de la Sección Segunda. La fiscalía considera que existe riesgo de fuga ante las altas penas impuestas y por el hecho de que ‘Charly’ ya huyó a Colombia años atrás. Por ello, el inculpado podría volver a ser encarcelado.

La contundente sentencia de la Audiencia Provincial que ayer se dio a conocer detalla los numerosos reintegros en efectivo no justificados que se realizaron desde las cuentas bancarias de la sociedad Lujo Casa. En concreto, entre 2016 y 2018 se efectuaron reintegros en metálico por un importe global aproximado de un millón de euros, ordenados por Carlos García Roldán o por personas de su entorno y confianza.

Entre estos movimientos bancarios, constan las extracciones de 10.000 euros el 29 de diciembre de 2016 y otros 10.000 euros el 31 de enero de 2017 sin que se acreditara su reingreso ni su aplicación a gastos de construcción.

De igual forma, se realizaron gastos no justificados, ajenos a la actividad promotora, mediante el uso de tarjetas vinculadas a las cuentas de Lujo Casa.

Gastos en viajes, hoteles y restaurantes

Los cargos por pago con tarjeta de débito o crédito ascendieron a más de 311.400 euros, en conceptos varios como viajes, hoteles, restaurantes, ropa, perfumerías, centros de estética, locales de ocio y juegos de azar, según se desprende de los hechos probados en la sentencia.

Una parte significativa de estos gastos corresponde a actividades de juego en el Casino de Mallorca. Allí, Carlos García Roldán desembolsó 712.000 euros. Recibió una ganancia de 569.500 euros, por lo que perdió en el Casino 142.500 euros en más de 200 visitas. En total, acudió al recinto de juego 227 veces, acompañado en muchas ocasiones por el supuesto constructor, quien fue condenado a cuatro años de cárcel.

Además, un volumen considerable de cantidades anticipadas en efectivo por los compradores de las viviendas inexistentes no se ingresó en las cuentas bancarias de Lujo Casa. Parte de ese dinero, por importe global de 185.700 euros, fue retenido y aplicado directamente por Carlos García Roldán, incorporándolo a su esfera patrimonial sin reflejo contable, según señala el tribunal de la Sección Segunda.