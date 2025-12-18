Bolaños augura que la citación de Zapatero por el caso Koldo volverá a salirle “por la culata” al PP

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves en Extremadura que al PP “le va a salir el tiro por la culata” en su petición de comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del Senado sobre el denominado ‘caso Koldo’, dominada por la mayoría de los populares. De momento, la comisión no ha establecido fecha para esta comparecencia.

El a su vez secretario de Justicia del PSOE se ha pronunciado así durante su visita a la localidad pacense de Fuenlabrada de los Montes, donde ha recorrido una cooperativa de miel dentro de su agenda de campaña de cara a las elecciones extremeñas del próximo 21 de diciembre, en señal de apoyo al candidato socialista a presidir la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. A su juicio, el PP está sometiendo al Senado a un “desprestigio absoluto” con este tipo de iniciativas.

“No sé cuándo el PP se va a aburrir de llevar a gente a esta comisión de investigación, porque siempre le sale el tiro por la culata y, por supuesto, también le va a salir con el presidente Zapatero”, ha afirmado el ministro, quien ha insistido en que los populares no logran “nunca el objetivo” que persiguen con estas comparecencias.

En este sentido, Bolaños ha considerado que una parte importante del descrédito que, a su entender, sufre la Cámara Alta en esta legislatura se debe precisamente al funcionamiento de esta comisión. “Deberían respetar a los ciudadanos y a la institución del Senado, que gobiernan con mayoría absoluta, porque no consiguen nunca el objetivo y este va a ser un caso más”, ha recalcado.

Comparecencia de Cerdán

Por otro lado, el ministro se ha referido a la comparecencia del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en esta misma comisión, subrayando que ahora corresponde a la justicia esclarecer los hechos. “Es el momento de dejar trabajar a la Justicia”, ha señalado, tras apuntar que lo visto recientemente responde “más a una línea de defensa vinculada a la situación procesal que a cualquier otra circunstancia”. Bolaños ha concluido remarcando que serán los tribunales los que determinen “qué cosas, qué casos y qué comportamientos se han podido cometer”, insistiendo en la necesidad de respetar los tiempos y el trabajo judicial.