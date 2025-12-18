El PP cita a Zapatero en el Senado por su relación con el directivo de Plus Ultra detenido

El Partido Popular (PP) llevará al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la comisión de investigación del Senado sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE.

“El telón de la obra corrupta de Sánchez se está cayendo, y el que movía los hilos era Zapatero”, aseguró la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, quien se ha preguntado si Zapatero dio un “chivatazo” al empresario Julio Martínez Martínez, investigado ahora por irregularidades vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra.

La propia García ha admitido que no hay fecha concreta aún para la comparecencia de quien fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 y también secretario general del PSOE, aunque con toda seguridad se producirá ya el año que viene, cuando se reanude en febrero el periodo de sesiones. Se trata de la misma comparecencia en la que este miércoles compareció el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y hace unas semanas el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un hecho insólito, pues nunca un jefe de gobierno había comparecido ante una comisión de investigación parlamentaria sobre corrupción.

Durante toda su rueda de prensa, Alicia García ha mostrado sospechas sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, de la que ha remarcado que solo tenía "un avión" y poco más de trescientos empleados. Igualmente, la portavoz del primer partido de la oposición en la Cámara Alta ha ironizado sobre el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez declarase estratégica a la compañía. "Quizás era estratégica para Zapatero y para Maduro", aseveró, en referencia a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Noticia en elaboración