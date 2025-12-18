En Jérica
Investigan a un alcalde de Castellón por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores
La jueza impuso a Jorge Peiró medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con los denunciantes
Iván Checa
Castellón
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Segorbe tiene abierta una causa en la que investiga al alcalde de la localidad castellonense de Jérica, Jorge Peiró (PP), por dos presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad.
El procedimiento, tal y como han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a Mediterráneo, se puso en marcha hace meses. La jueza encargada procedió además a imponer en su momento una serie de medidas cautelares.
Aún vigentes
En concreto, la magistrada ordenó en su día la imposición de alejamiento y de prohibición de comunicación con los dos menores denunciantes, las cuales continúan vigentes en estos momentos.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- La Papanoelada Motera de la Navidad de Vigo cambia de fecha por la lluvia
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- Davila 16/12/2025
- Galicia, cuarta comunidad en porcentaje de alumnos que progresan en el sistema educativo tras la FP básica
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional
- Seis detenidos y 14 registros en una nueva operación contra el narcotráfico en O Salnés