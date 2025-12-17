Comunidad Valenciana
Llorca y Sánchez pactan una Comisión Mixta para la dana más de un año después
El jefe del Consell logra el "compromiso firme" del presidente del Gobierno pero aclara que "no es un éxito"
Mateo L. Belarte
El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles desde La Moncloa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con él a constituir una Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana formada por el Ejecutivo central, la Generalitat, los pueblos afectados y probablemente la Diputación de Valencia.
Así lo ha adelantado Pérez Llorca en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido este miércoles con Sánchez tras ser elegido como presidente de la Generalitat hace apenas unas semanas.
"Yo solo llevo quince días en el cargo aproximadamente y ya no lo veo como un éxito, porque yo creo que eso tendría que haberse hecho desde el principio. Habrá que preguntarle al ministro por qué se ha tardado tanto tiempo en constituir esta comisión mixta", ha proclamado Pérez Llorca.
- Antía Pinal lleva a Vigo a la final de 'La Voz' y el alcalde pide el apoyo de la ciudad
- Apuntalan la casa de Papá Noel en Vigo por riesgo de derrumbe tras chocar un furgón
- Indemnización de 135.000 euros para una familia que perdió al bebé que esperaba durante el parto en el Cunqueiro
- Comunidades de propietarios de Vigo limitan la decoración navideña para controlar el consumo eléctrico
- El pesquero de los horrores: regresa a Vigo la herrumbre del «Santa Isabel»
- Ni con el Gordo de Navidad se puede comprar el piso más demandado de Vigo
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional