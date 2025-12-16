Sumar ve al PSOE "en shock" y busca un frente común con los socios para forzar a Sánchez a hacer cambios en el Gobierno: "No le queda más remedio"

El socio minoritario de Gobierno reacciona al coste que empieza a suponerle la crisis abierta por los casos de presunto acoso sexual y de corrupción en las filas socialistas, tras la detención del expresidente de la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, y el registro de la UCO en varios departamentos ministeriales. Yolanda Díaz quiso marcar el viernes un punto de inflexión dentro de la coalición y pidió una remodelación del Consejo de Ministros, pero el rechazo de Pedro Sánchez cortó el paso a esta posibilidad. Al menos por ahora.

En Sumar admiten las dificultades de Moncloa para iniciar estos cambios de manera inmediata y creen que Sánchez necesita "tiempo" para asumir la situación. "Están en shock", señalan desde el entorno de la vicepresidenta segunda, donde sospechan que en Moncloa "no han podido ir más allá" en la comparecencia del presidente de este lunes por el escaso margen temporal desde el ultimátum de la vicepresidenta segunda. Pero confían en que lo haga más adelante y fuerce cambios a lo largo del mes de enero.

La posición en las dos alas del Gobierno no puede estar más alejada. En Sumar creen que "la situación es grave" y ya admiten que la crisis no sólo pasa factura al PSOE, sino también a ellos. "Afecta al conjunto del Gobierno", advirtió el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este lunes. Y es por eso que la coalición de izquierdas liderada por Yolanda Díaz seguirá intentando desmarcarse del ala socialista, manteniendo la presión sobre estos cambios.

Este mismo martes, está prevista una comparecencia conjunta en el Congreso de los portavoces de las principales formaciones que integran Sumar: Lara Hernández, por Movimiento Sumar; Enrique Santiago, por IU; Gerardo Pisarello, por los Comuns; y Tesh Sidi, por Más Madrid. El objetivo es cerrar filas y escenificar su distancia con el ala socialista, además de insistir en sus exigencias: "Relanzar la legislatura", proponiendo cambios en el Gobierno e impulsando la agenda social; y reclamar explicaciones a Pedro Sánchez sobre lo ocurrido.

En la cúpula de Sumar creen que el presidente terminará sometiéndose a estos cambios. "No le va a quedar más remedio", advierten. El ala minoritaria del Gobierno se encuentra en una posición difícil. Distintas fuentes del espacio rechazan la posibilidad de abandonar el Consejo de Ministros. "No está en la estrategia", apuntan. Una circunstancia que de facto resta fuerza al órdago lanzado al presidente.

Sin embargo, creen que Sánchez "se moverá" y no sólo por la advertencia del socio minoritario de coalición. En los últimos días, desde Sumar han tratado de hacer frente común con el resto de socios y han mantenido contactos "del máximo nivel", relatan fuentes de la coalición de izquierdas, con ERC, particularmente con el exvicepresident Oriol Junqueras, y con PNV. Estas mismas fuentes señalan que existe un "diagnóstico compartido" acerca de la gravedad de la situación, frente a Moncloa, que ahora mismo trata de rebajar la importancia de lo sucedido y se mantiene inalterable en sus planes de seguir adelante hasta 2027. "Vamos a empujar todos para que se mueva".

Los de Yolanda Díaz fían a la actuación conjunta los próximos pasos del presidente de Gobierno, que pese a rechazar las peticiones de Díaz sí se ha mostrado dispuesto a hablar con otros socios. Este mismo fin de semana, Junqueras contactó con Sánchez para mantener una reunión, que se producirá en las próximas semanas. Fue el portavoz de ERC, Isaac Albert, el que anunció este lunes en una rueda de prensa que Junqueras había pedido al presidente abrir una ronda de contactos con los grupos que le apoyaron para llegar a la Moncloa. Un plan que, según fuentes republicanas, habría sido bien recibida por Sánchez, dispuesto a iniciar estas reuniones a partir de enero.

El líder del PNV, Aitor Esteban, también advirtió a Sánchez de tomar medidas o, en caso contrario, convocar elecciones: "O el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio". Una advertencia similar a la de Sumar, que evita cuidadosamente hacer referencia a elecciones o a su salida del Gobierno, pero donde ven una amenaza clara: "Si el PSOE no se mueve, nos vamos por el barranco".