El PP afirma que Feijóo colaborará con la justicia tras la citación de la jueza de la dana

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, colaborará con la justicia, tras haber sido citado como testigo por la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana de Valencia.

"Nosotros sí colaboramos con la justicia y si la jueza de la dana entiende que puede servir de alguna manera los mensajes para ver qué pasó, pues efectivamente el señor Feijóo cumplirá, como no puede ser de otra manera", ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso.

La jueza citó a Feijóo a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que ejerce la acusación particular en el procedimiento, y le solicitó presentar voluntariamente en el plazo de cinco días el listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y wasaps que pudiera haber recibido de Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, el día 29 de octubre de 2024.

Preguntada por si Feijóo comparecerá, Muñoz ha afirmado que puede asegurar que "está a lo que diga la justicia", que colaborará y que "mantiene perfectamente lo que dijo desde el principio".

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza justifica su decisión de llamar a Feijóo en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que Mazón pudo haber hecho "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en esta causa, "sobre la información que iba recibiendo".