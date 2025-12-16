El caso del alcalde de Almussafes llegó a Ferraz en octubre por una denuncia de acoso laboral

La denuncia por acoso sexual que ha acabado con el alcalde de Almussafes, Toni González, fuera del PSPV empezó su investigación en el mes de octubre tras llegar primero como una cuestión laboral. Esa fue, según ha podido saber Levante-EMV, la primera constancia en el sistema CADE, el canal que tiene habilitado el PSOE para informar de manera protegida de infracciones de los representantes del partido. No obstante, al interesarse por la situación, las comunicaciones entre los encargados de la formación en llevar a cabo la investigación y la denunciante añaden el componente sexual, una situación que no llega hasta la dirección del PSPV hasta final de la semana pasada.

Según ha podido saber Levante-EMV, la primera denuncia llegó en octubre en relación con cuestiones de ámbito laboral vinculadas al Ayuntamiento de Almussafes, que gobierna González desde 2015. Con la descripción de los hechos que narra la denunciante, centrados en cuestiones de acoso laboral, el partido le indicó a la persona denunciante que debía trasladar la denuncia al departamento de cumplimiento normativo, más vinculado a analizar si el cargo público ha actuado de manera correcta.

Sin embargo, es al recabar información, cuando el caso dio un giro. En las conversaciones que mantienen los encargados de tramitar las denuncias y quejas que llegan, la denunciante agregó además un componente sexual pudiendo ser constitutivo de acoso sexual. Ante ello, se traslada esta información al canal específico que tiene el partido en esta materia. Este salto de una a otra vía de denuncia incrementa la demora y el procedimiento que desde entonces maneja el órgano específico e independiente para estas situaciones y que trabaja al margen de la ejecutiva del PSOE.

De hecho, no es público quién compone este comité antiacoso como forma de evitar injerencias y presiones en las investigaciones. Este organismo es el encargado de recabar datos y pruebas de las acusaciones que realiza la persona denunciante sobre el alcalde de Almussafes. Todo este procedimiento no llega hasta la dirección del PSPV hasta el pasado jueves, unas horas antes de que se publicara la investigación del caso. Apenas 48 horas después, la líder de la formación, Diana Morant, le reclamó abandonar todos los cargos orgánicos y hasta renunciar a su acta de concejal, último paso al que González se ha negado.

El alcalde de Almussafes Toni González, en una imagen de archivo. / Luis Carioca

No es el único movimiento del PSPV en las últimas horas. La dirección autonómica ha enviado a todos los afiliados de la Comunidad Valenciana un correo en el que reclama el "máximo respeto" a las personas denunciantes y mantener "la confidencialidad de su identidad". "Queremos dejar claro que también se tomarán medidas contra aquellas personas que revelen públicamente la identidad de la víctima, que utilicen grupos o redes sociales para amedrentarla, o que traten de ponerse en contacto con ella de forma directa o a través de terceras personas con el ánimo de intimidarla", añade el texto firmado por el secretario de Organización, Vicent Mascarell, y la secretaria de Igualdad, Maria Such.

Destacar la "firmeza y diligencia"

En esa comunicación, la dirección 'de país' reivindica "la firmeza y la diligencia con la que el partido aborda cualquier incumplimiento de estas normas de respeto, convivencia y confidencialidad". Este llamamiento busca alejar los reproches y dudas que han levantado algunos fieles a González en redes sociales, como la secretaria comarcal de la Ribera Baixa, Manoli Egea, que señala al alcalde de Almussafes como la "víctima", se refiere a la denuncia contra este como "denuncias falsas" y la vincula a luchas internas dentro de su comarca.

Por su parte, fuentes del entorno de Toni González señalan que, pasado el fin de semana, aún nadie se ha puesto en contacto con él para informarle de qué se le acusa y a aportar sus pruebas en un proceso en el que, se supone, ambas partes tienen que tener derecho a la privacidad. “Ese proceso no está en marcha y ya ha sido condenado”, lamentan. Desde su entorno señalan que está preparando su defensa, en línea con lo que ha señalado en un comunicado el pasado viernes. “Ya dirá quien creemos que está detrás de esto y aportaremos pruebas”, añaden.

En cuanto al futuro el partido, señalan que todos los escenarios están abiertos. De momento, González ha renunciado a todos sus cargos orgánicos, pero se niega a dejar su acta y la alcaldía. “El cargo institucional se lo han dado los vecinos”, concluyen. Sí que se mantienen, al menos de momento, los concejales socialistas en su grupo. Lo que sí que tendrá que haber es la constitución de una gestora en la localidad, algo que deberá impulsar la dirección provincial a lo largo de la semana, validar el Comité de Garantías 'de país' y acabar resolviendo Ferraz.