El juez procesa a Álvaro Romillo, financiador de Alvise, por estafar más de 185 millones

El magistrado ha impuesto a los diez investigados en la causa una fianza solidaria que supera los 247 millones de euros

El empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

El empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EFE

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.

En un auto fechado este lunes al que ha tenido acceso EFE, el magistrado impone a los diez investigados una fianza solidaria que supera los 247 millones de euros.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda el procesamiento por delitos masa de estafa y organización criminal, al tiempo que abre una pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales.

