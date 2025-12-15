La caja negra de Emergencias revela desbordamientos en barrancos desde las 16.21 del día de la dana en Valencia

La "caja negra" de las gestiones del servicio de Emergencias de la Generalitat revela desbordamientos en los barrancos de Godelleta y Chiva (aguas arriba de las ramblas del Poyo, Horteta y Gallego) desde las 16.21 y las 17.01 horas del 29 de octubre. Cuatro y tres horas antes del Es Alert de las 20.11 horas del 29-O. Se trata de llamadas realizadas por la ciudadanía que, por ejemplo, alertaban en Godelleta a las 16.21 horas: "roto muro de contención barranco. Incomunicados. Agua llega hasta ellos, dentro de la nave/2 pisos". En el caso de Chiva, tres carpetas de casos ya alertaban desde las 17.04 a las 17.46 horas del agua entrando en las casas, "personas en los tejados" o de "personas atrapadas en coches". Desde Quart de Poblet otra llamada a las 16.36 horas advertía de "3 metros fuera del coche/el coche ha volcado y no funciona".

Lluvia aguas arriba

Se trata de datos que advertían de los problemas que se avecinaban, porque toda esa agua que caía o se recogía aguas arriba, tenía que acabar llegando "aguas abajo", como relataban los periodistas cuyos testimonios recoge la jueza de la dana en sus autos. Y que evidentemente debían cruzarse con la información de precipitaciones. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) remitió el 29 de octubre dieciséis correos electrónicos con avisos extraordinarios de lluvias entre las 16.13 y las 18.42 horas, con las intensidades de lluvia en el Poyo (N-III), Picassent, La Presa, l'Assut del Repartiment, Vilamarxant, Bugarra, la presa de Buseo, Siete Aguas, Chiva y Real de Montroi. Los avisos de lluvia "se emiten de manera automática mediante el envío de correos electrónicos al superarse determinados umbrales". Que en el caso de la CHJ se transmite para "registros superiores a 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y 50 l/m2 en cuatro horas, tal como se recoge en el Plan especial frente al riesgo de inundaciones de la Generalitat Valenciana".

A esta información se sumó la de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que el 29 de octubre emitió 11 boletines y llamó 21 veces a los responsables de Emergencias. Una de estas comunicaciones fue a las 16.23 horas, en la que se ve que la situación era ya preocupante en la provincia de Valencia. Aemet advirtió que "se iba a volver a elevar el aviso del Litoral sur de Valencia a rojo hasta las 18:00, que había finalizado a las 12 y había continuado como naranja (en las zonas del norte de Valencia continuaba siendo rojo hasta las 18.00)".

Tormenta en el litoral sur y litoral norte

Aemet también informó en esas horas clave de "la formación de una tormenta de movimiento muy lento situada entre el litoral sur y litoral norte, al oeste o suroeste de la ciudad de Valencia y de la Albufera. El predictor de la Aemet también advirtió a un técnico de Emergencias que "en el interior de la provincia de Valencia continuaba lloviendo con intensidad fuerte pero no torrencial, lo que pasa es que va sumando litros a los que ya se han acumulado". Y, de hecho, acababa de advertir a Emergencias que iban a "volver a activar el aviso rojo en el litoral sur [de la provincia de Valencia], porque en la parte norte de la... cerca de l'Albufera, se han observado precipitaciones torrenciales en la última hora". De hecho, técnicamente eran "las estructuras convectivas, de tipo tren, que, en esos instantes, afectaban al interior de la provincia de Valencia y que descargarían en Turís 184,6 litros por metro cuadrado (l/m²) en una hora, el máximo histórico registrado en España en una hora, según recogió el pluviómetro de Mas de Calabarra, ubicado a diez kilómetros del centro del municipio de la Ribera Alta. Y un total de 771,8 l/m2 en el fatídico 29 de octubre.

Primeras llamadas en Torrent

Y según avanzaba la fatídica tarde del 29 de octubre de 2024 los problemas seguían generando llamadas desde Montserrat, Cheste. Y ya en la parte baja de la cuenca del Poyo (una extensa cuenca de 479 kilómetros cuadrados de área en la que el agua recorre una corta distancia de 40 kilómetros hasta l'Albufera) las primeras llamadas comenzan a registrarse a partir de las 18.30. De hecho, a las 18.31 es cuando Emergencias tiene registrado el primer "caso" en Torrent con la información "2 policias y mucha gente en peligro inminente los vehiculos y personas de la A-7 estan siendo arrastrados". A partir de ese momento todos los casos abiertos son por desbordamientos de ríos y ramblas.

Primera llamada auxilio en Alfarb, en el Magro

A las 18.32 horas en Alfarb: "río Magro a punto de desbordar por el puente. Policía Local solicita ayuda, está solo en el municipio". En Cheste una "patrulla con cinco niños que han rescatado, están en el barranco. Coche patrulla metido en barranco, compañeros ahogándose". A las 19.09 en Riba-roja se advertía de "camiones parados, fuerte riada. Agua entra en camión. Conductores están en el techo de los camiones". Desde Picanya ya se advertía a las 19.12 horas: "Se está desbordando el barranco varias personas atrapadas dentro de viviendas". Y, en Torrent, una "familia en el tejado de casa. Policía Local solicita soporte aéreo. Camión de bomberos no accede", a las 19.14 horas.

Pese a todo este volumen de información que manejaba Emergencias, los miembros del Cecopi, entre ellos los dos investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso, aseguraban que toda esta información no les llegó, al tiempo que acusaban a la Aemet y la CHJ de un "apagón informativo". Un "apagon informativo" que, para la jueza de la dana, sólo existió "en el Cecopi".

Orden de conservar la información de la "caja negra"

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha ordenado a Conselleria de Emergencias que conserve íntegramente las comunicaciones en el sistema Coordcom desde la alerta hidrológica declarada el 24 de octubre hasta el 29 de octubre, incluyendo comunicaciones escritas y registros de audio y vídeo emitidas o recibidas desde el Centro de Emergencias o el Cecopi, entre otros. Una diligencia que fue solicitada por la acusación popular de Acció cultural del País Valencià (ACPV) que ejerce el abogado Manolo Mata.