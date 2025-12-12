Barbón: "No estoy dispuesto a que babosos, puteros y corruptos marquen la posición de los derechos de las mujeres"

"No es un 'me too'" en el PSOE, es un ‘me too” en toda España”. Así se refirió el presidente de Asturias, Adrián Barbón, a los casos de acoso sexual que en los últimos días están sacudiendo a su partido y que han llevado a la dimisión del asturiano Javier Izquierdo, nacido en Mieres y senador por Valladolid. Para Barbón “esto es como cuando descorchas una botella está saliendo toda la espuma de la sociedad machista”, un machismo que en su opinión “no afecta solo al poder político sino a toda la sociedad, a los colectivos culturales, a las instituciones deportivas y hasta a las asociaciones de vecinos”. “Esto no afecta solo a un partido político”, recalco el presidente y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Barbón no hizo ninguna referencia directa a Javier Izquierdo pero sí pidió contundencia. “No estoy dispuesto a que babosos, puteros y corruptos marquen la posición de los derechos de las mujeres”, subrayó para pedir “tolerancia cero ante en acoso o el abuso”.

“Que concluya la investigación interna y si hay delito debe ponerse en conocimiento de la Fiscalía para que los culpables asuman sus responsabilidades”.

El presidente del Principado hizo estas afirmaciones durante la inauguración del XX Foro de Asociaciones de Mujeres del Valle del Nalón, celebrado este viernes 12 de diciembre en Pola de Laviana, y que reclama una “Democracia Paritaria”.

Barbón se reivindicó “como feminista, como defensor de la igualdad plena” y aseguro que El feminismo se aprende, te lo tienen que enseñar porque el machismo es una marca que te ponen al nacer e incluso en los hombres más feministas aparece en ocasiones esa marca indeleble”.

Por eso defendió las listas cremallera que marcan que las candidaturas a las elecciones tienen que ser paritarias y que tienen su origen “cuando en los años 80 el PSOE, en un debate interno sin cuartel, estableció que el 25 por ciento de sus cargos deberían ser mujeres”.

En ese punto, el Presidente remarco que en ocasiones esos cargos, “esos títulos políticos no van acordes al poder real porque nos encontramos que esas mujeres con cargos no tienen el poder de sus títulos porque están mediatizadas para que no tengan autonomía”.

Aseguró Barbón haber sufrido en sus propias carnes las críticas cuando nombró a Gimena Llamado vicepresidenta del gobierno del Principado, la primera mujer que ostenta ese cargo. “No sabéis el run run de los poderes fácticos, que decían que no la criticaban por ser mujer sino por esto o aquello, pero detrás estaba el machismo porque eran críticas de género”, explico para subrayar que “el poder se ejerce y se representa desde una masculinidad mal entendida”.

“La igualdad no solo beneficia a las mujeres por acabar con siglos de silencio, humillación y represión sino también a los hombres, que aunque perdamos privilegios seremos más libres