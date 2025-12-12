Soraya García, exalcaldesa del municipio malagueño de Benaoján, revela que fue violada en 2006 por un guardia civil

La integrante de la ejecutiva provincial del PSOE de Málaga y exalcaldesa de Benaoján Soraya García ha revelado que fue violada en 2006 por un guardia civil. La política malagueña hizo público su testimonio, casi 20 años después de la presunta agresión sexual, este jueves en 'La tertulia de mujeres' de Herrera en Cope Más Málaga, en la que ella participa habitualmente. En concreto, se debatían casos de acoso en la política, como el de la denuncia realizada en el PSOE de Torremolinos, cuando confesó que había sido víctima de una violación perpetrada por un miembro de las fuerzas y cuerpos de Seguridad.

En declaraciones realizadas posteriormente a La Opinión de Málaga, Soraya García explicó que -aunque en su momento no llegó a acudir a la vía judicial- está estudiando ahora emprender acciones legales contra el presunto agresor sexual, que fue apartado tras la investigación interna de aquellos hechos por la Benemérita, luego formó parte de Vox en Ronda y actualmente está vinculado a otra formación política.

Al hacer estas manifestaciones, Soraya García comienza asegurando que "no se puede dejar que se especule ahora por qué no denuncié en su momento, porque en realidad sí lo hice". "Lo hice internamente. Hice todo lo que pude hacer en aquel momento, lo que tuve fuerzas para hacer en el contexto aquel", recalcó.

"Un miedo real"

A renglón seguido, explicó el motivo por el que no lo denunció judicialmente, sin perder de vista "el impacto social hace 20 años en mi entorno". "Yo sí podía aguantarlo", enfatizó antes de dejar claro que, sobre todo, pensó en su familia: especialmente, en sus padres, sus hermanos y su pareja. "Había un miedo real porque esta persona estaba armada y, si había sido capaz de hacer lo que me hizo y en el contexto que me lo hizo, yo no tenía ni la menor duda de que era capaz de ir más allá", indicó García.

Asimismo, la política malagueña no pasó por alto que el presunto autor la siguió "acosando" después de lo sucedido. Y, unos meses después de la agresión sexual, ella se convirtió en la alcaldesa de Benaoján. Fue, entonces, cuando tuvo la ocasión de poner lo sucedido en conocimiento de otro miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad "y, a partir de ese momento, se abrió una investigación interna por parte de la Guardia Civil".

Sobre la actuación de la Benemérita, en el primer testimonio ofrecido en la Cadena Cope, Soraya García también precisó que, aunque se confirmó su versión y que había más víctimas agredidas por la misma persona, al presunto agresor se le dio en la Guardia Civil "una salida digna para que aquello no trascendiera".

Determinar "si no ha prescrito"

Después de haberlo revelado en la tertulia radiofónica en la que participa, Soraya García está en contacto con abogados "para ver y determinar si no ha prescrito" el presunto delito. En este sentido, apuntó que la prescripción de este tipo de delito puede tardar 15 años, "o hasta 20 años si hay agravantes o dependiendo del contexto, de la situación exacta y demás". "Si no prescribe hasta los 20 años y como han pasado 19, puede ser que podamos emprender acciones legales", confió.

Al mismo tiempo, Soraya García expuso a La Opinión de Málaga que hace tres o cuatro años, cuando tuvo conocimiento de que el presunto autor de la violación estaba ejerciendo la política "alegremente", la agresión de la que fue víctima regresó contra ella como un bumerán: "Entonces, se me reabre todo y, desde ese momento, estoy en terapia".

Apoyo de sus compañeros del PSOE

Desde que este jueves ofreció su testimonio y bajo la dureza que implica recordar aquellos hechos, Soraya García ha recibido numerosas muestras de cariño y apoyo, especialmente por parte de sus compañeros del PSOE de Málaga, que estos últimos días se habían visto sacudidos por la denuncia de una militante contra su hasta ahora líder en Torremolinos.

En la formación progresista, Soraya García ha sido estas dos últimas décadas uno de sus valores más destacados, y actualmente ejerce en su ejecutiva provincial como Secretaria de Emprendimiento e Innovación Social. Además, es concejala y portavoz municipal en Benaoján, dónde ganó las últimas elecciones municipales pero un pacto entre el PP y un partido local la alejó de la vara de mando. García ha sido alcaldesa de Benaoján durante diez años, en sendas etapas repartidas desde 2007 hasta 2009 y entre 2015 y 2023.