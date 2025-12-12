Casos de acoso
El PSOE ofrecerá "respaldo jurídico" a las mujeres que quieran denunciar a Salazar y abre expediente a otros dos exdirigentes
La secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha admitido que el partido no ha estado "a la altura"
El PSOE busca demostrar su contundencia ante los casos de acoso que se han ido conociendo en las últimas semanas. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha explicado este viernes que el órgano contra el acoso del partido ha finalizado su informe sobre las denuncias contra Francisco Salazar y, aunque ha asegurado que no puede desvelar el contenido del mismo, ha afirmado que ofrecerán "todo el respaldo jurídico" a aquellas mujeres que quiera emprender "acciones legales" contra él. Torró también ha admitido los "errores" que han cometido como formación a la hora de tramitar las denuncias anónimas que se presentaron contra Salazar en julio: "Quiero reiterarles las disculpas en nombre del PSOE y del mío propio por no haber estado a la altura".
Además, la dirigente socialista ha informado de la apertura de dos expedientes informativos. Una a Antonio Hernández, el que fuera 'número dos' de Salazar y fue cesado esta semana de su cargo en la Moncloa, por ser "posible conocedor de los hechos" y no denunciarlos. Otro al ya exsecretario de Estudios y Programas del PSOE, Javier Izquierdo, que dimitió de sus cargos orgánicos e institucionales este jueves y sobre el que ha trascendido una denuncia de acoso contra él, aunque en el PSOE no tienen constancia de esta misma.
