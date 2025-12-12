Mallorca
El pleno de Palma declarará a Pedro Sánchez persona 'non grata' en la ciudad y pedirá su dimisión
El PP respalda una proposición de Vox que reclama "echar del Gobierno a este deleznable personaje"
Jaume Bauzà
El pleno de la próxima semana declarará a Pedro Sánchez persona 'non grata' en Palma y exigirá su dimisión y la convocatoria de elecciones. Así lo recoge una proposición de Vox que contará con el respaldo del PP.
El texto que se aprobará considera que "España está políticamente enferma" y sitúa el origen de esta patología en la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Sin embargo, considera Vox, se ha agravado durante los últimos seis años en los que Sánchez ha gobernado.
"Ha conseguido eliminar políticamente a todo aquel que pudiera hacerle la más mínima sombra en el partido para moldearlo a su antojo. La primera característica definitoria del sanchismo es su control de los medios de comunicación. La segunda característica sería limitar, por no hablar de claro menosprecio, los derechos fundamentales de los ciudadanos", argumenta el partido que lidera Fulgencio Coll.
Un Gobierno "de cloacas, prostíbulos y mordidas"
"Están él, su entorno familiar, su partido y Gobierno empantanados por la corrupción y por la obscenidad. Ha traicionado a los españoles rompiendo algo que es constitucional y sagrado como la igualdad entre los españoles, ha aprobado y financiado los caprichos de Puigdemont, un delincuente fugado", argumenta el duro texto de Vox.
La proposición concluye en el mismo tono: "Es hora de echar del Gobierno a este deleznable personaje. Tenemos que levantar la voz ciudadana, tenemos que decir basta a un Gobierno 'de cloacas, prostíbulos y mordidas' que parece un calco de las dictaduras bolivarianas".
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible
- Cabañas turísticas en Galicia: ¿Por qué se pueden construir en suelo rústico?
- El nombre de niña que crece en Galicia y que casi no se conoce fuera: solo cuatro letras y un significado elegante