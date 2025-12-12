Feijóo exige explicaciones de Sánchez en el Congreso y pide un pleno extraordinario la semana que viene

"España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Sánchez se encierra en la Moncloa". Así empieza un mensaje publicado este viernes en las redes sociales por el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en el que avanza la petición de un pleno extraordinario la semana que viene en el Congreso para que el jefe del Ejecutivo comparezca ante los diputados y ofrezca "explicaciones" sobre los distintos casos de presunta corrupción y abusos sexuales próximos al PSOE y al Gobierno.

"En este contexto es inconcebible que pretenda desaparecer del Congreso hasta febrero", apunta Feijóó en un mensaje en X en el que exige ese "pleno extraordinario y urgente la semana que viene" para que Sánchez comparezca porque "permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica de su Gobierno no es una opción".

"Si otros grupos quieren normalizar esta situación allá ellos. El mío no lo va a hacer. Que comparezca ya", demanda el presidente del PP. En principio, el pleno concluido este jueves en la Cámara Baja es el último del año y la actividad en el hemiciclo, salvo la eventualidad de un pleno extraordinario, no se reanuda hasta febrero.

Ya este jueves los populares pusieron el grito en el cielo coincidiendo con la tormenta de noticias negativas para el Ejecutivo y las novedades en los casos de corrupción, tanto la apertura de juicio oral en el Tribunal Supremo (TS) para el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su estrecho colaborador, Koldo García, como el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos de hasta un millón de euros que la trama de hidrocarburos realizó al mismo Ábalos, pasando por la detención de la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, junto al dueño de Servinabar, Antxon Alonso, y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.

El número dos del primer partido de la oposición, Miguel Tellado, reclamó la dimisión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable del nombramiento en 2018, nada más llegar Sánchez al Gobierno, del ahora detenido Fernández. "Se le está poniendo cara de Cerdán", afirmó Tellado, en relación al ex secretario de Organización del PSOE. Igualmente, los conservadores arremetieron contra el jefe del Ejecutivo por haberse ausentado, en tan significada jornada, del hemiciclo, ya que como diputado socialista por Madrid que es solicitó el voto telemático.