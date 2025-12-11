Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRIBUNALES

La UDEF registra la compañía aérea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo

Un dispositivo policial ha requisado material informático de la aerolínea

Avión A330 de Plus Ultra.

Avión A330 de Plus Ultra. / PLUS ULTRA

Tono Calleja Flórez

Juan José Fernández

Madrid

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación por presunto blanqueo llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del caso.

Un dispositivo formado por ocho agentes están llevando a cabo en estos momentos un registro en la sede de la Compañía aérea Plus Ultra. Han requisado material informático y han entrado en archivos de ordenadores de la compañía

TEMAS

