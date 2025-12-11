TRIBUNALES
La UDEF registra la compañía aérea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo
Un dispositivo policial ha requisado material informático de la aerolínea
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación por presunto blanqueo llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del caso.
Un dispositivo formado por ocho agentes están llevando a cabo en estos momentos un registro en la sede de la Compañía aérea Plus Ultra. Han requisado material informático y han entrado en archivos de ordenadores de la compañía
