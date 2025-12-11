La UCO registra un bar en La Cartuja en Sevilla dentro de la investigación por corrupción del caso de Leire Díez y Vicente Fernández

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha registrado en la mañana el jueves un bar ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja en Sevilla en el marco de la investigación que ha conllevado la detención hasta el momento del ex interventor de la Junta y ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández, y de la ex militante y ex alto cargo socialista en Correos, Leire Díaz.

El establecimiento es un negocio de hostelería con una amplia trayectoria, que la UCO está vinculando a la investigación abierta por corrupción que ha derivado hasta el momento en tres detenciones de personas por sus relaciones con Servinabar, la empresa vinculada al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El bar está ubicado en la Avenida Marie Curie de Sevilla, junto a la esfera del Parque Científico y Tecnológico de Cartuja, uno de los puntos más emblemáticos del recinto.

¿Qué delitos se investigan?

Los agentes de la UCO están realizando registros en distintos puntos de España en el marco de esta investigación secreta por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, 19 registros en diferentes empresas vinculadas a la mercantil navarra Servinabar atribuida a Antxón Alonso y Santos Cerdán.

La operación se desarrolla por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que esta semana se encuentra en funciones de guardia. Una vez desarrollados los registros, el instructor tendrá que enviar a reparto la causa.