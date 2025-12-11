El Supremo abre juicio oral contra Ábalos y Koldo por la venta de mascarillas y les impone una fianza de 60.000 euros

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no se ha hecho de rogar y solo un día después de que la Sala de Apelación confirmara el auto de transformación de las diligencias (equivalente al de procesamiento en los sumarios) ha procedido a abrir juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, a los que mantiene en prisión, pero impone una fianza de 60.000 euros para asegurar las cantidades a las que pueden ser condenados.

Con esta decisión, el magistrado se asegura de que, aunque Ábalos, como le recomendaba su anterior abogado, quisiera ahora que ha sido suspendido como diputado renunciar al escaño, el juicio por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia por organismos dependientes de Transportes se juzgará en el alto tribunal. La apertura de juicio oral es el momento en el que la Sala de lo Penal del Supremo ha fijado para vetar que la renuncia al fuero pueda determinar un cambio de tribunal, que en este caso, sería la Audiencia Nacional.