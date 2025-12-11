Caso Koldo
El Supremo abre juicio oral contra Ábalos y Koldo por la venta de mascarillas y les impone una fianza de 60.000 euros
El magistrado asegura así que el alto tribunal se encargue del enjuiciamiento del caso, aunque el diputado suspendido renunciara al escaño
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no se ha hecho de rogar y solo un día después de que la Sala de Apelación confirmara el auto de transformación de las diligencias (equivalente al de procesamiento en los sumarios) ha procedido a abrir juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, a los que mantiene en prisión, pero impone una fianza de 60.000 euros para asegurar las cantidades a las que pueden ser condenados.
Con esta decisión, el magistrado se asegura de que, aunque Ábalos, como le recomendaba su anterior abogado, quisiera ahora que ha sido suspendido como diputado renunciar al escaño, el juicio por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia por organismos dependientes de Transportes se juzgará en el alto tribunal. La apertura de juicio oral es el momento en el que la Sala de lo Penal del Supremo ha fijado para vetar que la renuncia al fuero pueda determinar un cambio de tribunal, que en este caso, sería la Audiencia Nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Davila 09/12/2025
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Sandra Osorio, la campeona de España de pesca submarina que aprendió sola en Vigo: «Era un deporte de hombres y nadie quería venir conmigo»
- Vigo cambiará todas las placas de sus calles, pero ¿qué ocurrirá con las que tienen valor histórico?
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Una vecina de Vigo logra cancelar más de 14.500 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad
- Los alquileres «por las nubes» se expanden más allá del centro de Vigo: cuatro distritos ya están por encima de los 700 euros de media