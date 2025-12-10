El Supremo rechaza los recursos de Ábalos por el "robusto arsenal" de indicios contra él y precipita que sea suspendido como diputado

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de apelación presentados por el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García contra la decisión del magistrado Leopoldo Puente de procesarles por los contratos presuntamente fraudulentos de compra de mascarillas en Transportes durante la pandemia. La decisión precipita suspensión de su condición de diputado del Grupo Mixto, una decisión que corresponde a la Mesa del Congreso de los Diputados.

Además de rechazar los argumentos de las defensas, los magistrados de la Sala de Apelación deniegan la práctica de nuevas diligencias de prueba al considerar que "no aparentan ser portadores de potencialidad para desvirtuar el robusto arsenal indiciario recopilado por el instructor y que ha dado lugar ya, según se conoce (…) a escritos de acusación y a decretar la prisión provisional".

La resolución, que da firmeza a la decisión del instructor de sentar a Ábalos, Koldo y el comisionista Víctor de Aldama en el banquillo, abunda en que "carece de sentido alargar una investigación cuando, no solo hay personas en situación de prisión preventiva (…), sino, además, no es pronosticable ni en la más optimista de las previsiones para el recurrente, que esas diligencias desmoronen el no tan exigente como el requerido para una condena, nivel indiciario" que se expuso en el auto de procesamiento.