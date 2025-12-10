Moncloa volverá a reunirse con trabajadores del departamento de Salazar para alentar denuncias

Moncloa sigue sin recibir denuncias internas contra Francisco Salazar, el que fuera estrecho colaborador como alto cargo de Pedro Sánchez hasta el pasado mes de julio, cuando se le cesó por presunto acoso sexual. Sus subordinadas en el Gabinete de Presidencia del Gobierno acudieron a los canales habilitados por el PSOE para denunciarlo. Pese a ello, en el Gobierno insisten en que sus protocolos "son 100% seguros" y volverán a reunirse con personal de la casa del departamento de Salazar para informar sobre ellos y alentar nuevas denuncias. La intención es “informar y volver a ofrecer ayuda”, explican fuentes de Moncloa, por si existen más víctimas que no se hayan atrevido a dar el paso.

Conscientes de lo delicado del asunto, el mensaje que se busca trasmitir a las trabajadoras es el de que ⁠Moncloa es un lugar seguro para denunciar y que existen canales anónimos. Distintas fuentes enmarcan los hechos denunciados en la primera etapa de Francisco Salazar en Moncloa, como director adjunto de la Presidencia del Gobierno, antes de ser nombrado presidente del Hipódromo de la Zarzuela. Esto es, anteriormente a septiembre de 2021. Posteriormente, Sánchez lo rescató en noviembre de 2023. Primero, como secretario general de Planificación Política del Gabinete de la Presidencia y, después, como secretario General de Coordinación Institucional, por lo que tenía bajo sus órdenes a un numeroso equipo de colaboradores.

Los intentos por sacar a flote otras denuncias ya fueron infructuosos el pasado de julio. Entonces se reaccionó enviando un correo interno para informar sobre los protocolos existentes. Asimismo, se promovió un curso a todo el personal de la casa para reforzar la concienciación contra posibles abusos e identificarlos. Como ahora, la intención era animar a que en caso de haber presenciado, conocido o recibido información al respecto de posibles abusos sexuales, se proceda a denunciarlos.

Desde la Secretaría General de Presidencia se entabló ya contacto con los trabajadores para transmitir un mensaje, más personalizado, de confianza y apoyo, así como para insistir en la necesidad de dar cuenta de posibles actitudes de abuso a través de denuncias internas. En el Ejecutivo defienden que actuaron desde el primer momento con su “cese fulminante”, nada más conocerse las denuncias en prensa de las víctimas.

Donde sí se registraron denuncias fue en Ferraz, pero la dilación en el procedimiento, que cumple ya cinco meses, y la falta de acompañamiento a las denunciantes, ha generado una fuerte polémica. Hasta el punto de abrir una brecha entre sectores feministas de las federaciones y la dirección. Como consecuencia, el propio Pedro Sánchez ha asumido “errores en primera persona” y avanzado que se reforzarán los recursos humanos destinados a la puesta en marcha de los protocolos antiacoso para evitar que se repitan estas fallas.

Este martes fue la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien hizo lo propio. En su caso al reconocer como un “error” el haber almorzado el pasado 3 de noviembre con el exdirigente socialista. “Ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error”, aseguró Alegría en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Entonces, la también ministra de Educación y Deportes no conocía el contenido explícito de las denuncias, que fueron recientemente publicadas en 'Eldiario.es', pero Salazar llevaba ya casi cuatro meses fuera de sus cargos tanto en Moncloa como en Ferraz por este caso. “Se podrán imaginar que después de conocer el contenido de las denuncias el pasado lunes, el dolor, la indignación y traición que puedo sentir”, señaló.

Informe final y próximos pasos

La dirección del PSOE ya hizo autocrítica la pasada semana, asumiendo "no haber arropado suficientemente a las víctimas". En este sentido, una ministra socialista lamentaba que "no podemos tardar tanto", en referencia a la dilación del proceso, y que "se debería haberle prestado más atención" a las denunciantes. Desde entonces se han sucedido los movimientos y el Consejo de Ministros de este martes oficializaba la destitución del que era número dos de Salazar en Moncloa, Antonio Hernández, tras señalársele en una de las denuncias como encubridor.

La intención ahora es que se acelere lo máximo posible el proceso. El PSOE espera contar “pronto” con el informe final sobre el caso Salazar que está elaborando la comisión antiacoso. Según los protocolos, el margen de seis meses es ampliable, pero la orden es ajustarse a estos tiempos y “culminar el expediente” cuanto antes. En los próximos días. A partir de ahí, la pretensión pasa por hacer una revisión de los protocolos internos, como exigen corrientes feministas del partido.

En primer lugar, se pretende reforzar los recursos humanos de la asesoría técnica del órgano para reducir plazos y evitar “errores” en el procedimiento que puedan generar entre las víctimas una sensación de encubrimiento de los denunciados. Asimismo, no se cierra la puerta a llevar el caso a la Fiscalía, como reclamaron responsables de igualdad de diferentes federaciones en una reunión urgente con Ferraz la pasada semana para abordar este asunto.