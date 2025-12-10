La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid

Los grandes proyectos urbanísticos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y la Justicia mantienen una relación plagada de altibajos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado parcialmente el Plan Especial (PE) aprobado por el Ayuntamiento para la denominada Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid al entender que esconde un cambio de uso encubierto de los terrenos en los que se pretende construir.

La sentencia, fechada el pasado 27 de noviembre y a la que ha tenido acceso este periódico, sostiene que el Consistorio utilizó indebidamente la figura del plan especial para alterar de forma sustancial el régimen urbanístico de la principal parcela afectada, la ES-01, que el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) de 1997 califica como suelo dotacional de equipamiento.

Tras estimar el recurso presentado por un particular, la Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que el instrumento aprobado por el Gobierno municipal “modifica de forma sustancial el régimen urbanístico" de dicha parcela al introducir en ella una amplia gama de usos terciarios que exceden la función de equipamiento deportivo contemplada en el planeamiento y que están desligados de este. Este cambio, apuntan los magistrados, excede por mucho lo que puede hacerse con un PE, por lo que el Ayuntamiento debería haber tramitado una modificación puntual del Plan General, sometida a la aprobación autonómica y a la evaluación del impacto ambiental.

Falta de interés general

Además de criticar el instrumento elegido, el TSJM también pone en duda que esa intensificación de los usos terciarios responda al interés general, en vez de a un “urbanismo dirigido” hacia un beneficiario concreto, aludiendo al gigantesco centro comercial privado incluido en el proyecto. El auto no cuestiona que pueda existir ese aprovechamiento terciario complementario al deportivo, pero sí señala que la magnitud de este rompe el modelo urbanístico aprobado para el área olímpica de San Blas-Canillejas.

Ese salto, subrayan los magistrados, no puede hacerse “por la puerta de atrás” mediante un plan especial. Por ello, el fallo declara la nulidad de los artículos del Plan Especial que habilitan dichos usos terciarios independientes y de las determinaciones vinculadas a ellos (condiciones de edificabilidad, accesos y horarios, entre otras), pero mantiene en vigor el resto de la ordenación, incluida la implantación de instalaciones deportivas y de equipamientos municipales en las otras parcelas del ámbito.

"Urbanismo a la carta"

"Ha pasado exactamente lo que dijimos que iba a pasar”, ha valorado el portavoz de Urbanismo del PSOE-M, Antonio Giraldo, tras hacerse pública la sentencia. En un audio remitido a la prensa, el concejal socialista ha recordado que, desde que empezó a gestarse la operación, su formación advirtió de que el plan especial aprobado en octubre de 2024 “no era compatible con la normativa urbanística”, presentó alegaciones punto por punto y votó en contra en el Pleno.

“Esto es lo que pasa cuando se hace urbanismo a la carta, cuando el interés no es el general, sino beneficiar a determinados intereses particulares, como en este caso sucedió con el Atlético de Madrid”, ha denunciado Giraldo. El edil ha subrayado que el Ayuntamiento suma así “una condena más, una anulación más, a su ya larga lista de condenas y anulaciones”, y exige al Gobierno municipal que explique si piensa recurrir o si continuará “intentando favorecer a unos pocos frente a la inmensa mayoría”. “Es una vergüenza, y aquí ya hacen falta responsabilidades políticas”, remacha.

Del sueño olímpico al despertar atlético

La llamada Ciudad del Deporte es el gran proyecto urbanístico en torno al estadio Metropolitano, en el distrito de San Blas-Canillejas, sobre los antiguos suelos del fallido proyecto olímpico de Madrid. El ámbito agrupa varias parcelas de titularidad municipal destinadas a equipamientos deportivos y una parcela singular (la ES-01) ligada al Atlético de Madrid, sobre las que se preveía levantar la nueva ciudad deportiva del club —con campos de entrenamiento, residencia para la cantera y servicios asociados—, así como instalaciones deportivas de uso público y zonas verdes.

El desarrollo se apoya en una modificación del Plan General aprobada por la Comunidad de Madrid en 2021 y en el Plan Especial que el Ayuntamiento sacó adelante en octubre de 2024 con los votos del Gobierno municipal y el rechazo de la oposición. Ese plan detallaba la ordenación de la zona, fijaba la edificabilidad y abría la puerta a un gran complejo terciario y comercial junto al estadio. La sentencia del TSJM conocida ahora obliga a reconfigurar esa pieza y reabre el debate político y vecinal sobre el futuro del entorno del Metropolitano.