Directo | Feijóo acusa a Sánchez de querer a las mujeres "calladitas" y el presidente le reprocha la "coalición negacionista" con Vox

"El feminismo, a todos nos da lecciones. A mí el primero". Con estas palabras ha arrancado este miércoles Pedro Sánchez la última sesión de control al Gobierno del año, antes incluso de que Alberto Núñez Feijóo entrara en materia para reprocharle el 'caso Salazar'. No ha tardado después el líder del PP en echarle en cara las últimas denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, exasesor de la Moncloa, y la gestión que está haciendo el Gobierno: "Ha pasado usted del 'hermana, yo si te creo' al 'calladita está mas guapa'". El jefe del Ejecutivo se ha defendido denunciando la "amenaza" que supone la coalición negacionista" de PP y Vox.

Sin mención alguna a la sentencia ya conocida contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, el último choque entre Sánchez y Feijóo hasta febrero ha girado en torno al feminismo y los casos de acoso sexual. "Nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia, ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox", ha sentenciado el presidente del Gobierno a los pocos segundos de que Feijóo mencionara el nombre de Francisco Salazar.

Ha sido ya en su segundo turno de intervención cuando el líder del PP se ha lanzado a un furibundo ataque contra Sánchez. Primero, le ha dicho que Santos Cerdán, Koldo García y Salazar están hechos a la "imagen y semejanza" de Sánchez. Después, le ha acusado de consentir el "silencio en la Moncloa para quien acosa a compañeras" y dar "carpetazo a las denuncias". Luego, ha continuado asegurando que el acoso sexual es "un código de conducta" en el PSOE tras conocerse varios denuncias contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé (PSOE).

"La lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos, esos que no le consta si financiaron sus primarias", ha resumido Feijóo, una crítica a la que más tarde se ha sumado la portavoz Ester Muñoz, diciendo que Sánchez vivió "con normalidad" de la prostitución. Por último, el líder de los populares ha avisado al presidente del Gobierno de que está "en los últimos estertores". "Su tiempo se ha acabado, no sea en esto también el último en enterarse", ha sentenciado.

La réplica

Ante esta intervención, Sánchez ha tratado de justificar que, según una encuesta del Ministerio de Igualdad, el acoso laboral es "un problema estructural" que sufren una de cada tres mujeres y que, por ello, el Gobierno ha aprobado una ley que hace obligatoria la existencia de protocolos antiacoso. "¿Qué es lo que han hecho ustedes con un supuesto caso de acoso del alcalde de Algeciras y otro del alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada, nada. Ninguna activación del protocolo", le ha respondido Sánchez, recordando el caso de Nevenka Fernández, que en el año 2001 denunció a Ismael Álvarez, alcalde del PP de Ponferrada.

"Este Gobierno es el que más apoya a las mujeres", ha continuado después el presidente del Gobierno poniendo en valor la subida del salario mínimo interprofesional o la actualización de las pensiones, que afectan principalmente a las mujeres. "Este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal", ha concluido.