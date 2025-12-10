Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Detenida por orden de la Audiencia Nacional la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos públicos

La calificada como "fontanera" del PSOE también está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil

Leire Díez.

Leire Díez. / EFE

Juan José Fernández

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Madrid

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos bajo sospecha de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuyo expresidente Vicente Fernández Guerrero también ha sido arrestado.

Las detenciones se han producido este miércoles en una operación, que ha sido declarada secreta, que a las 17 horas se seguía desarrollando por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Antonio Piña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

La considerada por el fiscal Ignacio Stampa como "fontanera del PSOE, Leire Díez, también está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, pretendía malbaratar investigaciones judiciales.

