Hereu usa el catalán en un órgano de la UE para defender la necesidad de "reducir cargas administrativas"

En un gesto que puede entenderse como un guiño a Junts y una declaración de intenciones, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha hablado este lunes en catalán en un órgano de la Unión Europea para defender la necesidad de "reducir cargas administrativas" que permitan a la UE ser más "competitiva". El discurso del dirigente socialista se produce una semana después de que Pedro Sánchez asumiese sus "incumplimientos" con los posconvergentes, entre los que está el impulso del catalán en las instituciones europeas.

"Thank you, president. I will be speaking in catalan", ha dicho Hereu al presidente del Consejo en su formación de Competitividad (COMPET) cuando le han dado la palabra. A partir de ahí, el responsable de Industria ha hablado durante cerca de dos minutos en catalán. Algo que, hasta ahora, no había hecho ningún ministro del Gobierno español. De este gesto se puede deducir un nuevo guiño a los de Carles Puigdemont, con quien Sánchez pretende reconstruir puentes, ya que una de sus principales reivindicaciones es uso de las lenguas cooficiales -catalán, euskera y galego- en la Unión Europea.

El Ejecutivo, a través del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha enviado varias peticiones a la presidencia del Europarlamento para que permita el uso de las tres lenguas. Además, para que entren a formar parte del listado de lenguas oficiales, como reclama Junts, es necesario el visto bueno de todos los países de la Unión Europea, algo que, por el momento, el Gobierno no ha conseguido.

La "lentitud adaptativa"

En su discurso, Hereu ha señalado que si la UE quiere ser más "competitiva" resulta necesario "reducir cargas administrativas" e implementar "cambios estructurales" en el Consejo Europeo. "En un mundo cambiante como el actual es necesario acelerar procesos, mejorar nuestra resiliencia legislativa y adaptarnos a los cambios", ha defendido antes de admitir la actual "lentitud adaptativa" de la Unión Europea. Aun así, el ministro de Industria ha advertido que esto tampoco puede suponer una "desregulación".

"La simplificación no puede ser nunca un instrumento para rebajar los objetivos que nos hemos marcado. Nuestro objetivo ha de ser la mejora reguladora y no la desregulación, la pérdida o reducción de ambición", ha aseverado antes de apuntar que la UE debe seguir siendo un "referente ambiental, climático y garante de la seguridad jurídica". "Creo que estamos en el camino correcto, hemos de simplificar, pero siempre teniendo en cuenta lo que somos y lo que queremos ser, no desnaturalicemos lo que somos", ha concluido.