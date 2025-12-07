Mazón y Cuenca habrían mentido sobre la dana: los Whatsapps contradicen sus declaraciones

El análisis de los mensajes que la exconsellera de Interior Salomé Pradas cruzó el 29 de octubre de 2024 con Carlos Mazón y su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, y de las declaraciones que el expresident y su mano derecha realizaron en la comisión del Congreso sobre la dana, revelan contradicciones significativas sobre su disponibilidad real durante la emergencia, el nivel de información del que disponían, la interferencia política en decisiones operativas y el proceso que llevó a la activación del Es-Alert.

Los Whatsapps que la exconsellera de Interior entregó el pasado viernes a la justicia, confirman que el expresident y su equipo recibían información constante por parte de Pradas de lo que estaba sucediendo aquella trágica jornada y que, pese a ello, pidieron a la responsable del Cecopi que no se confinara a la población cuando ya había víctimas mortales y las calles de decenas de municipios se estaban inundando.

Pero, además, los mensajes que ya obran en poder de la jueza de la dana en un acta notarial demuestran que tanto Mazón como Cuenca habrían mentido en la comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de la crisis derivada de las inundaciones del 29-O. Y cabe recordar que mentir en una comisión oficial como esta puede constitur un delito de falso testimonio, castigado con hasta un año de prisión.

Sí tenía previsto ir al Cecopi

Así, el 17 de noviembre Mazón aseguró en la comisión del Congreso que el día de la dana no tenía previsto acudir al Cecopi que se estaba celebrando desde las 17.00 en el 112 de l’Eliana. “No tenía previsto ir al Cecopi, tenía previsto recabar la información correspondiente porque nadie me esperaba allí para tomar ninguna decisión”, aseguró entonces Mazón. En cambio, entre los mensajes entregados por Pradas figura uno a las 16.43 en el que Cuenca le reenvía a la consellera el Whatsapp que le ha enviado a él Mazón desde “El Ventorro”: "Igual a las 19 hrs (sic) vamos a 112". Mensaje que Cuenca identifica como escrito por el "presi". "Perfecte", responde Salomé Pradas a las 16.47 horas, doce minutos antes de iniciarse el Cecopi.

Además de desmentir que Mazón no tuviera previsto el 29-O acudir al Cecopi, este mensaje también demuestra que sí permanecía atento al dispositivo mientras estaba en El Ventorro, lo que hace aún más llamativa su falta de respuesta a las llamadas y mensajes por parte de Pradas, a la que el jefe del Consell dejó de responder por Whatsapp desde las 14.11, dejó de atender dos llamadas a las 19.10 y a las 19.36, y no contactó con ella hasta pasadas las 20.20.

Sí intervino en el Es Alert

Por su parte, el exjefe de gabinete del president Mazón, José Manuel Cuenca, aseguró el pasado 1 de diciembre en la comisión del Congreso sobre la dana que la gestión de las emergencias “no es política” sino técnica y que, desde presidencia no se asume ninguna decisión. A Presidencia, indicó Cuenca a la comisión, solo se le informó “de la evolución técnica del episodio de lluvias”.

Efectivamente, a las 14.26 Pradas le informa a Cuenca mediante un Whatsapp que "la cosa se complica en Utiel" y de que “El río, se está desbordando". "Vale. Ostias (sic)", responde él en ese mismo minuto. Ambos intercambian más mensajes sobre el operativo a lo largo de la tarde, pero a las 19.54 horas el jefe de gabinete de Mazón (secretario autonómico) da una orden a la consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia en ese momento. "Salo (...) De confinar nada, por favor. Calma", le dice primero. "Confinar una provincia es una barbaridad", le insiste a continuación. Por último, cuando a las 19.56 Pradas le recueda a Cuenca que por la ley de emergencias la Generalitat está habilitada para ordenar un confinamiento, el secretario autonómico insiste en despejar esta idea: "Llévate aço del cap per favor. Tranquila che".