El Gobierno celebra la salida de RTVE de Eurovisión y el PP le acusa de "tapar la corrupción"

La decisión de RTVE de no participar en el festival de Eurovisión ni difundirlo en la televisión pública ha generado reacciones contrapuestas en el ámbito político. La decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de mantener a Israel como país participante, tras votarse este jueves en la asamblea, llevó a España a cumplir su amenaza y certificar su salida, a la que se han unido otros países de menor peso en el certamen como Países Bajos, Eslovenia e Irlanda.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ya avanzó en septiembre que dejarían de participar si no se expulsaba a Israel. Un mensaje encaminado a presionar por su salida y alineado con la estrategia del Gobierno de liderar a nivel europeo la oposición a Israel. Después de aquel anuncio se acordó una tregua y un plan de paz entre Israel y Hamás, pero RTVE ha mantenido sus posiciones y este jueves certificó la salida.

"Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado. RTVE se retira de Eurovisión", criticó el presidente de la corporación pública este jueves en redes sociales.

El Gobierno celebró la decisión. "¡Honor!", celebró el ministro de Transportes, Óscar Puente, en redes. También el ministro de Transformación Digital, Óscar López, respaldó al ente público. "A mí me parece muy bien lo que ha hecho RTVE. Todo lo que sea presión internacional para que el Gobierno de Netanyahu actúe conforme a la legalidad internacional me parece bien", señaló el ministro socialista, en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea, en Bruselas.

Sumar, socio minoritario de la coalición, fue sin embargo el que más enérgicamente saludó el paso de RTVE y todos sus ministros saludaron el paso. "Orgullosa de que RTVE anteponga los derechos humanos. La cultura siempre debe estar del lado de la paz y la justicia, no de blanquear el genocidio en Gaza", defendió la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, en redes sociales.

En la misma línea se expresó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que aseguró que "la decisión de RTVE es la correcta: no se puede blanquear a Israel ante el genocidio en Gaza". "La cultura debe estar del lado de la paz y la justicia. Orgulloso de una RTVE que antepone los derechos humanos a cualquier interés económico", defendió en redes el ministro de Sumar.

La ministra de Infancia, Sira Rego, defendió la "televisión pública contra el genocidio". "Gracias por defender la dignidad", aseguró. En en la misma línea, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, afirmo que la radiotelevisión pública "hace lo correcto": "Ojalá otros países sigan" el "ejemplo" de España, opinó.

Las críticas han llegado de parte de la oposición. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, se pronunció en redes sobre el asunto, atribuyéndolo a un intento por desviar la atención: "No van a poder tapar ni su corrupción ni que sabían lo de [Paco] Salazar. Lo taparon y siguen protegiéndole", defendió, haciendo referencia a las denuncias por los casos de presunto acoso sexual al que fuera hombre fuerte del presidente de Gobierno en Moncloa.

Ya en septiembre, cuando RTVE avanzó que saldría de Eurovisión en caso de continuar Israel, el PP ya cuestionó la decisión y la relacionó con una estrategia política, además de preguntar por qué no se dejaban de emitir también competiciones deportivas en las que también participaba Israel. "Cuando uno va por la vida con principios, tiene que ser coherente. Si no, lo que hay es tacticismo, y el Gobierno destila hipocresía por los cuatro costados. ¿Por qué Eurovisión sí y los mundiales de atletismo, no?", cuestionó entonces Muñoz. "¿El Gobierno de España, por ser coherente y no hipócrita, va a pedir a nuestros atletas españoles que están allí que se vuelvan para no competir en una competición en la que está compitiendo Israel?", advirtió la portavoz popular.

Reacciones internacionales

La decisión de RTVE ha tenido eco allá de nuestras fronteras. Un país de peso en el festival como Francia ha manifestado este viernes su oposición al boicot a Israel en Eurovisión, y ha lamentado "profundamente" que varias cadenas de televisión europeas se hayan sumado. Entre ellas España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia. "No al boicot a Israel en el Festival de Eurovisión", ha aseverado el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Nöel Barrot, en un mensaje en sus redes sociales.

También el país afectado, Israel, ha criticado lo sucedido. "Acojo con satisfacción la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Me avergüenzo de aquellos países que han decidido boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel", señaló en redes sociales el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar.