En el Congreso
El PSOE hace un nuevo guiño a Junts y encarrila con ellos y el PP la ley contra la multirreincidencia
Al 'mea culpa' de Pedro Sánchez y el decreto ley con guiños a Junts le ha seguido este jueves un acuerdo entre el PSOE, PP y Junts para impulsar la ley contra la multirreincidencia que llevan meses demandando los posconvergentes. Los socialistas han pactado varias modificiaciones con los de Carles Puigdemont y han dado el visto bueno a otros cambios cerrados entre Junts y el PP. Además, según fuentes de la formación posconvergente, el PSOE se ha comprometido a llevar la ley para su aprobación al primer pleno del próximo periodo de sesiones, en febrero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Más de un millar de británicos invade A Laxe: «Vine con mi jersey navideño»
- El tren de borrascas llega a Galicia con tormentas eléctricas, granizadas y nevadas
- El secuestro de un niño denunciado en Pontevedra fue toda una invención, ¿pero de quién?