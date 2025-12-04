Feijóo ve en Extremadura "el inicio del fin del sanchismo" el 21D

El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles en Don Benito que Extremadura “tiene dos caminos: avanzar o retroceder”, y ha afirmado que las elecciones autonómicas del 21 de diciembre pueden convertirse “en el inicio del fin de la decadencia política en España y del sanchismo”.

Feijóo ha arropado a la candidata popular y ha asegurado que “el cambio le sienta bien a Extremadura”, al señalar que percibe “más optimismo, ambición y bienestar”, así como “un gobierno honesto” al frente de la comunidad. Ha acusado a “una pinza absurda” de haber bloqueado las cuentas autonómicas y ha defendido que, ante esa situación, la presidenta haya decidido “consultar a los ciudadanos y desbloquear la política extremeña”.

El líder del PP ha reivindicado que Extremadura “no puede dar pasos atrás” en infraestructuras ferroviarias ni en energía, y ha criticado que se pretenda cerrar la central nuclear de Almaraz mientras “otras comunidades no lo harán”. Ha subrayado que los extremeños “no tienen menos derechos que el resto de españoles” y ha rechazado “privilegios” para territorios donde gobiernan fuerzas independentistas.

Feijóo ha advertido de que Extremadura “no es el cortijo de nadie” y ha pedido una mayoría que permita “seguir adelante y no volver al pasado”. Además, ha alertado sobre la crisis sanitaria provocada por un brote de peste porcina en Barcelona y ha defendido que la carne de porcino española “es absolutamente segura”.

Preguntado por el caso de Paco Salazar, exasesor de Moncloa, ha acusado al PSOE de “hipocresía” en materia de feminismo y ha asegurado que el partido “es peligroso para las mujeres”, al criticar que no se detectaran antes las denuncias contra él.

Sobre la grabación de un directivo del hospital de Torrejón que hablaba de descartar pacientes por criterios económicos, Feijóo ha valorado su cese y ha reclamado una auditoría para revisar el funcionamiento del centro, al considerar “incompatible” cualquier gestión que pretenda ahorrar “a costa de no atender a los pacientes”.