La Audiencia corrige a Peinado y levanta la imputación al delegado del Gobierno en Madrid en el caso Begoña Gómez

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a corregir al juez Juan Carlos Peinado y ha anulado la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un delito de malversación de caudales, que las acusaciones populares le atribuían por la contratación de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. La Audiencia da la razón a la Fiscalía y la Abogacía del Estado y ha inadmitido la querella que interpuso Vox, por la que la causa se dirigió también contra Martín Aguirre, al que la decisión deja fuera del procedimiento.

En su auto de siete páginas el tribunal explica que la querella de las acusaciones populares, cuya dirección letrada ejerce Vox, atribuía al ahora delegado del Gobierno "un posible delito de prevaricación, que habría consistido en el nombramiento de Cristina Álvarez, para unas funciones en las que se iba a realizar una desviación hacía los intereses personales de la mujer del presidente del Gobierno".

Su imputación fue recurrida por Fiscalía y Abogacía del Estado con el argumento de que cómo podía ser responsable de un "nombramiento que se realizó tres años antes, de que el querellado tomara posesión del cargo y cesó en el 2023, cuando Cristina Álvarez sigue en el desempeño del cargo". De hecho el propio Peinado había preguntado a las partes si debía desimputarle, después de que él mismo archivara las actuaciones contra la actual secretaria general de Moncloa, Judit González, tras tomarle declaración.

El auto señala que en la querella ahora inadmitida no se "aportaban indicios del supuesto conocimiento" que debía tener sobre la contratación de Álvarez", porque "resulta lógico pensar que Francisco Martín Aguirre, tuviera conocimiento de la actividad oficial" que desarrollaba pero "no consta que supiera que esta estaba excediéndose de sus funciones, por indicación de Begoña Gómez". De ahí que en opinión de la Sala de Apelación todo ello se trataba "de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad, procede acordar la inadmisión de la querella respecto del citado Francisco Martín Aguirre".