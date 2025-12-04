Anticorrupción avanza al juez de la Audiencia Nacional que un móvil del hermano de Koldo tiene "información relevante"

La Fiscalía Anticorrupción ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Koldo' que un teléfono móvil de Joseba García, hermano del exasesor del exministro José Luis Ábalos, tiene "información relevante" para la causa.

A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno da cuenta de que Anticorrupción le ha remitido un oficio sobre ese dispositivo en el marco de la pieza separada de entradas y registros.

Ese oficio, según el juez instructor, "participa que el teléfono móvil titularidad de Joseba García contenía información relevante para la investigación", añadiendo Moreno que está "pendiente de ser analizada" y "a la espera de recibir el correspondiente informe".

Joseba García, que se encuentra investigado en esta causa por la Audiencia Nacional, acusó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de realizar una interpretación "arbitraria y selectiva" de sus movimientos patrimoniales para concluir que el incremento de su patrimonio se debe a una actuación común de la familia para ocultar el mismo.

Una testigo que declaró en el Tribunal Supremo por esta causa aseguró que dio hasta 20.000 dólares en efectivo al hermano de Koldo en República Dominicana por orden de un socio del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Los investigadores de la UCO plasmaron en un informe que esa testigo habría dado dinero en metálico a Joseba García en el marco de dos viajes que éste hizo a República Dominicana en 2021, uno del 31 de octubre al 4 de noviembre y otro del 13 al 16 de diciembre.

Joseba García reconoció en su declaración como testigo en el Supremo que fue en dos ocasiones a República Dominicana, pero sostuvo que eran viajes de "placer", en concreto para conocer personalmente a una mujer con la que había entablado contacto.

Asimismo, admitió que le pidieron que estando allí pasara a "saludar" a esa testigo y que ésta le dio unos "papeles" para Aldama, con quien García declaró que se vio varias veces porque le estaba comprando un coche. Joseba dijo que nada más volver a España se los entregó al chófer del empresario sin mirarlos.

Su nombre también apareció en boca de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos que admitió en el Supremo que se la contrató en empresas públicas por intermediación de Joseba porque él tenía relación con las compañías.